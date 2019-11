Cum să-ţi motivezi angajaţii să rămână în companie cât mai mult timp

De la posibilitatea de a lucra de acasă, la vouchere pentru vacanţe şi tot felul de subvenţii pentru dezvoltare personală, companiile se întrec în a le oferi angajaţilor beneficii care să îi determine să rămână cât mai mult timp în organizaţie.

Posibilitatea de a lucra de acasă

Pe lângă diversele beneficii acordate sub formă de abonamente la sală sau vouchere pentru vacanţe, angajaţii din generaţiile X şi Y au impus în rândul companiilor un nou trend: posibilitatea de a lucra de acasă sau programul flexibil. La o simplă căutare pe internet vei găsi o mulţime de studii (locale, dar şi internaţionale) care arată că oamenii cărora li se permite să lucreze cel puţin o zi pe săptămână de acasă sunt mult mai fericiţi şi mai productivi, comparativ cu cei care lucrează cinci zile pe săptămână doar din faţa computerului de la birou. În plus, beneficiile introducerii programului flexibil se văd şi pentru angajator: fiecare angajat care lucrează de acasă, chiar şi o zi pe lună, aduce economii importante companiei la nivel de energie electrică consumată, consumabile etc.

Abonamente la clinici private

Abonamentele la clinici private rămân şi în 2019 un bonus atractiv pentru majoritatea angajaţilor. Orice salariat va avea nevoie, probabil, la un moment dat, de un concediu medical, prin urmare aceste abonamente sunt un adevărat „must have“ în pachetul de beneficii pe care companiile le oferă angajaţilor. O idee bună ar putea fi ca firma să includă în pachetul cu beneficii standard şi abonamente la săli de fitness sau vouchere pentru vacanţe, care i-ar putea încuraja pe angajaţi să ducă o viaţă mai sănătoasă şi să se deconecteze mai des de la stresul cotidian. Atunci când trag linie, majoritatea organizaţiilor constată că cei care au astfel de beneficii (şi care aleg să le şi folosească) cer mai puţine concedii medicale.

Subvenţii pentru dezvoltare personală

Cei mai mulţi angajaţi nu îşi doresc să se oprească din învăţat atunci când se angajează într-o companie. Cu toate astea, studiile făcute de diverse firme de consultanţă şi HR arată că foarte multe companii nu au programe de dezvoltare continuă şi nici nu îşi încurajează salariaţii să înveţe lucruri noi. În marile companii din afară, pe de altă parte, angajaţii sunt încurajaţi să ia parte la cursuri periodice de perfecţionare, în urma cărora să poată deprinde noi competenţe sau să îşi poată dezvolta diverse abilităţi. Pe lângă faptul că vor aprecia, probabil, faptul că firma pentru care lucrează investeşte în dezvoltarea lor, ei vor deveni şi mult mai pregătiţi, iar asta se va traduce în creşterea performanţei la nivel de echipă şi în rezultate mai bune.

Mici „atenţii“ din partea companiei

Un alt set de beneficii care ar putea motiva angajaţii sunt cele care par mai puţin importante la prima vedere, dar care contribuie la construirea unei echipe puternice şi la conturarea unei atmosfere plăcute la birou. Un angajat care se simte bine la birou, alături de colegi, va fi, cel mai probabil, şi un angajat mai productiv. Birourile colorate, cafeaua sau fructele gratis, spaţiile de relaxare în care fiecare să se poată deconecta (fie şi pentru câteva minute), ieşirile cu echipa plătite de companie pot părea beneficii neînsemnate, dar aceste mici „atenţii“ pot conta atât la nivel individual, cât şi la nivel de echipă. Modul şi frecvenţa în care sunt acordate beneficiile de mai sus pot face diferenţa şi îi pot convinge pe angajaţi că sunt apreciaţi şi că angajatorul chiar doreşte să îi păstreze în companie