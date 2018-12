Cum a reuşit un prezentator de radio să îi salveze viaţa unui bărbat care a sunat în direct şi a spus că a luat o supradoză de droguri VIDEO

Iain Lee a fost sunat, în timpul emisiunii de radio TalkRadio, de un bărbat pe nume Chris care i-a spus că a luat o supradoză şi că este pe moarte.

Prezentatorul l-a salvat pe acesta, după ce a reuşit să îl ţină pe fir o jumătate de oră, timp în care, un echipaj de ambulanţă şi unul de poliţie au ajuns la el, potrivit The Guardian

În tot acel timp, prezentatorul TalkRadio i-a adresat lui Chris o serie de întrebări, după ce acesta mărturisise că a băut un cocktail cu droguri şi că nu îşi mai doreşte să trăiască. „Vreau să mor, Iain“, i-a spus tânărul.





Apelantul, ale cărui cuvinte erau incoerente, a spus că a fost diagnosticat cu sindrom de stres post-traumatic, adăugând şi că este pe o stradă, lângă un club de noapte.

Iain Lee, care a vorbit deschis în trecut despre luptele proprii cu gândurile de sinucidere, i-a spus: „Taci din gură, omule, ştiu că vrei să mori, frate, dar te iubesc! Meriţi mai mult de atât şi îţi promit că orice s-ar fi întâmplat se va rezolva. Îţi garantez că există o soluţie. Poate că nu va fi uşor, poate că va fi dureros, dar totul va fi bine! Te iubesc! E posibil să îţi doreşti să mori, dar putem vorbi mâine despre asta“.

Prezentatorul a ştiut ce să-i spună şi cum să se comporte astfel încât Chris i-a dezvăluit în cele din urmă cum este îmbrăcat şi unde este. În timpul în care prezentatorul vorbea cu Chris, producătoarea Katherine Boyle a contactat autorităţile care au mers să îl ajute.





Au fost şi multe momente încărcate de tensiune, în care Chris nu mai putea să vorbească, iar Iain se temea că a murit.

„Îţi spun ceva, Chris - nu vreau să mori în seara asta. Trebuie să ştiu pe ce stradă eşti. Vreau să treci peste această seară şi să vorbim mâine, atunci când nu o să mai fii sub influenţa drogurilor. Nu vreau să mori în seara asta, pentru că te iubesc. Te iubesc, fratele meu. Te iubesc“, i-a spus bărbatului.

„Va veni cineva la tine să te ajute“, i-a spus prezentatorul cu puţin înainte ca un poliţist să ajungă la faţa locului. Acesta a intrat în direct şi a spus că are situaţia sub control. După asta, Iain a răsuflat uşurat şi a izbucnit în lacrimi, exclamând: „Săracul om!“.

După acest incident, Lee a postat pe Twitter: „În seara aceasta am primit un telefon de la un bărbat care luase o supradoză. Zăcea pe o stradă din Plymouth, pe moarte. Am reuşit să-l ţinem pe fir, să obţinem o descriere a felului în care arată şi ce haine purta, am reuşit să ne dăm seama unde e şi am trimis o ambulanţă şi o maşină de poliţie. L-am ţinut la telefon timp de 30 de minute, timp în care a devenit din ce în ce mai incoerent. Lungi perioade de tăcere în care am crezut că a murit. F**k, au fost intense şi m-au afectat. Mulţumesc pentru cuvintele frumoase. Sper că va fi bine“.

Poliţiştii au lăudat gestul prezentatorului radio pe Twitter, în timp ce producătoarea emisiunii şi-a exprimat mulţumirea că totul a avut un final fericit.