Cum să ne îngrijim tenul atunci când purtăm mască de protecţie: sfaturi de la un expert în frumuseţe

„Este obligatoriu să purtăm mască, însă haideţi să avem grijă de pielea de sub ea, pentru că este un obicei nou cu care trebuie să ne obişnuim. Sub masca de protecţie se formează aşa numită «red zone», mai exact bărbia, nasul, conturul maxilarului, zone în care secreţia de sebum în exces se combină cu transpiraţia, cu praful şi cu bacteriile care se pot dezvoltă rapid, în aceste condiţii, sub mască. Netratată sau nebăgată în seamă, inflamaţia devine mai puternică, coşurile mai prezente şi mai greu de controlat“, scrie Dana Sota pe blogul personal, care este şi autoarea volumului de succes „Frumuseţea se învaţă“.