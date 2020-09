Cum amenajezi un apartament de închiriat: 10 sfaturi de la arhitecţi

Cel mai probabil vrei să îl faci să se preteze pentru diferiţi chiriaşi, dar să aibă şi „acel ceva” care să-l facă dezirabil; să se încadreze într-un buget rezonabil, dar să nu necesite reparaţii frecvente; să cucerească la prima vedere, dar şi să fie confortabil pe termen lung.

Am vorbit cu trei arhitecţi din Bucureşti care au amenajat recent apartamente de închiriat şi am obţinut zece sfaturi practice care te vor ajuta să iei cele mai bune decizii.

1. Cum să amenajezi un apartament de închiriat: adresează-te mai multor categorii de chiriaşi

Alexandru Călin şi Georgiana Gogolan de la Space Casuals au finalizat de curând o comandă interesantă şi provocatoare: au amenajat trei apartamente cu trei camere în acelaşi bloc nou, din nordul Capitalei. Proprietarul le-a dat mână liberă şi a avut doar câteva sugestii: al doilea dormitor să poată folosi eventual şi ca birou, cameră de oaspeţi sau dormitor pentru copil; canapeaua să fie comodă, iar locul de luat masa plăcut.

„Fiind vorba despre nordul Bucureştiului, am vizat familii tinere, eventual cu un copil mic, middle-class, probabil cu birou în zonă. Deci trebuiau utilate pentru acest tip de persoane tinere, dinamice, cu spaţii de depozitare pe cât se poate, bucătării echipate şi funcţionale, cam tot ce ai nevoie într-o casă fără să pară totuşi apăsătoare ca mobilare”, precizează Andrei, proprietarul apartamentelor.

Conformaţia apartamentelor era destul de asemănătoare, aproximativ 70 de metri pătraţi utili cu un spaţiu liber în zona de zi, un mic hol de intrare, o bucătărie deschisă, două dormitoare, o baie şi un grup sanitar de serviciu. Fiecare locuinţă permitea o utilizare flexibilă, atât pentru un cuplu tânăr, o familie cu copii sau chiar o persoană singură care poate avea un mic birou acasă. Aşa că arhitecţii au gândit o amenajare care să se preteze pentru orice categorie de chiriaş.

Andrei a investit aproximativ 7.000 de euro în fiecare apartament - finisajele şi uşile erau deja montate, iar băile complet utilate. A ales să le închirieze gata mobilate deoarece „ansamblul e nou şi nu am vrut ca viitorii chiriaşi să îşi mai bată capul cu un şantier în plus şi, pe termen lung, e mai atractiv şi practic să oferi un spaţiu complet utilat şi mobilat, elegant, pe măsura complexului. Plus că e un soi de carte de vizită până la urmă pentru orice investitor din acest business.”

2. Porneşte de la calităţile pe care le are spaţiul

Punctele forte ale locuinţei dictează tema amenajării, care trebuie să fie adaptată locului respectiv şi să îl pună în valoare: poate ai lumină naturală din plin în dormitor, şi atunci mai bine organizezi acolo livingul; poate ai un open space unde poţi să incluzi o insulă sau o masă de dining; poate apartamentul are o mică terasă, şi atunci merită să o mobilezi minimal şi să pui câteva plante.

Suprafaţa open space-ului a permis crearea de zone diferite: relaxare şi TV, loc de luat masa, gătit.

„Când vine vorba de un apartament de închiriat, contează în egală măsură atât prima impresie, prima privire a viitorului chiriaş, cât şi, pe termen lung, felul în care acesta regăseşte în fiecare situaţie tot ce îi este necesar şi comod pentru a avea o locuire plăcută”, punctează arhitectul Alexandru Călin.

3. Cum amenajezi un apartament de închiriat: adaugă artă

Din motive practice, de timp şi buget, arhitecţii de la Space Casuals au ales pentru cele trei apartamente o temă unitară, „o variaţiune pe trei direcţii ale unui scenariu comun, cu personalitate pentru fiecare spaţiu în parte.” Au creat un cadru neutru: tonuri de alb, un singur tip de furnir pentru mobilă şi câteva elemente de accent.

Personalitatea spaţiului vine din detalii: tablouri cu artă modernă şi piese de inspiraţie mid-century - catifea colorată, scaune din lemn curbat, mici accesorii aurii.

„Când am preluat proiectul, eram proaspăt întorşi din Italia şi rămăsesem în cap cu câteva imagini dintr-o expoziţie în care văzusem, între altele, tablouri de René Magritte, Giorgio de Chirico şi Tamara de Lempicka. Aşa că am asociat fiecare spaţiu unei atmosfere şi unei palete de culori legate de câteva imagini iconice din expoziţie.”

Toate cele trei apartamente au fost închiriate imediat după finalizare.

4. Creează un decor neutru, dar imprimă-i un stil propriu

Când amenajezi un apartament pentru închiriat pe termen lung, te adresezi unei categorii largi de potenţiali chiriaşi, şi atunci nu poţi să intervii prea mult în amenajare, dar vrei totuşi să scoţi pe piaţă un loc deosebit, care să se evidenţieze între celelalte anunţuri. Ca să împaci aceste două aparente contrarii, alege o linie de amenajare generală, neutră, şi personalizeaz-o cu elemente care să atragă, dar fără să restrângă numărul persoanelor interesate.

Şi arhitecta Oana Ţapu s-a ocupat anul acesta de două apartamente de închiriat, unul deţinut de un artist plastic, care a fost de acord să îşi expună lucrările în locuinţă.

„Am dorit să realizez împreună cu Oana o amenajare de calitate cât mai aproape de stilul meu, apartamentul fiind o investiţie pe termen lung de care aş vrea să mă pot bucura şi eu personal, în eventuala lipsă a unor chiriaşi”, explică Alexandru, proprietarul acestui apartament de închiriat.

Oana s-a inspirat din tablourile lui şi a ales un fundal alb cu accente vesele de culoare: galben, nuanţe de bleu şi turcoaz, armonizate pentru fiecare zonă în parte. Apartamentul este situat la etajul 15, aşa că în zona de zi, arhitecta a ales ca accent de culoare nuanţele de bleu ale cerului din fundal pentru draperii, un covor multicolor pentru zona de canapea, câteva din tablourile artistului pentru decor, iar restul a decis să rămână în tonuri neutre de alb şi crem diafan, plus un parchet cu finisaj cald de lemn.

Elementele majore – pardoseala, pereţii, mobilierul, compun un spaţiu neutru din punct de vedere cromatic, iar culorile sunt doar un accent pentru elemente decorative uşor de înlocuit – draperii, covoare, tablouri.

Oana te sfătuieşte să foloseşti un fundal cât mai neutru pentru elementele principale greu de modificat: pereţi, tavane, pardoseli, de preferat alb curat, o alegere uşor de remediat în cazul unor mici reparaţii.

5. Reţine cuvântul cheie: flexibilitate

Am stabilit că te adresezi unei game largi de potenţiali chiriaşi, aşa că vrei ca apartamentul să se potrivească unor nevoi şi stiluri de viaţă diferite. În cazul apartamentului amenajat de Oana Ţapu, flexibilitatea e obţinută şi prin mobilierul minimalist, dar încăpător, care maschează partea de instalaţii, centrala termică şi alte detalii tehnice şi lasă loc pentru depozitare.

Canapeaua cu patru locuri e uşor de transformat într-una cu trei locuri şi fotoliu, două canapele duble sau un pat dublu mare pentru eventualii oaspeţi rămaşi peste noapte.

„Chiar dacă apartamentul are doar două camere, zona de zi are o suprafaţă generoasă ce permite un număr destul de mare de invitaţi. L-am mobilat cât mai eficient: o insulă generoasă în bucătărie, un loc de luat masa pentru opt persoane şi, piesa de rezistenţă, o canapea modulară cu forme futuriste, care permite crearea de combinaţii variate”, argumentează arhitecta.

