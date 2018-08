Cum să alegi un scaun de birou care nu te va „ucide“

Folosim scaunele pentru a lucra, pentru a face cumpărături online, pentru a vorbi cu prietenii, cu familia. Stăm la birou în medie 8 ore pe zi, dar numărul de ore petrecute pe scaun sunt de fapt mai multe dacă e să le adunăm şi pe cele de acasă. Iar studiile arată că nu este deloc exagerată afirmaţia că statul pe scaun te poate ucide. O dovedesc 18 studii, care numără în total 800.000 de persoane, citate de publicaţia Scientific American. De exemplu, un studiu a arătat că statul în faţa ecranului pentru patru ore pe zi creşte cu 46% riscul de deces, din orice cauză, faţă de cei care petrec doar două ore uitându-se la un ecran. Să stai nemişcat, aşezat, este deci dăunător pentru corpul uman, iar experţii spun că efectele sunt grave tocmai pentru că nu am fost creaţi pentru a petrece mult timp într-o poziţie statică. Iată deci şapte sfaturi care să te ajute să alegi un scaun de birou cât mai potrivit:

1. Spatar înalt

"Scaunul de biou trebuie să vină în sprijinul productivităţii şi să ofere susţinerea necesară pentru ca angajatul să nu piardă din orele de lucru din cauza durerilor cauzate de postura greşită. Asta înseamnă că ar trebui să aibă un scaun cu spătar înalt, ajustabil", a declarat medicul Scott Schreiber (SUA).

2. Unghiuri de 90 de grade

Potrivit medicilor, toate încheieturile ar trebui să stea confortabil la 90 de grade. Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că scaunul respectiv nu oferă susţinerea necesară şi ar trebui schimbat înainte să apară primele semne de durere.

3. Materiale care respiră

Nu e greu de înţeles această recomandare a experţilor, având în vedere că petrecem între 3 şi 8 ore aşezaţi. Prin urmare, materialul ar trebui să fie nu doar plăcut la atingere, ci şi să respire, asigurând o ventilaţie naturală şi un confort sporit pentru utilizator. Materialul trebuie însă să ofere în continuare susţinerea şi flexibilitatea necesare pentru o postură corectă.

4. Scaun ajustabil

Un scaun de birou bun răspunde nevoilor unice ale celor patru regiuni ale coloanei vertebrale: cervicală, toracică, lombară şi sacrală. Acesta susţine în mod natural toate regiunile coloanei vertebrale la fiecare schimbare de postură. "Ajustarea fină a scaunului în funcţie de conformaţia corpului poate face diferenţa pentru o persoană care acuză în general dureri de spate.

5. Să fie confortabil chiar şi când te odihneşti

Nu folosim scaunul de birou doar pentru a lucra. Stăm aşezaţi chiar şi când vorbim la telefon, când răsfoim o carte/revistă/proiect, când purtăm discuţii. Prin urmare, există trei posturi de bază: aplecată (pentru activităţi desfăşurate pe blatul de birou), semirezemată (pentru discuţii, dar şi pentru lucrul cu tastatura) şi complet rezemată (în specială folosită pentru relaxare). Un scaun bun de birou îi permite utilizatorului să stea confortabil şi să se bucure de suport corespunzător în toate cele trei posturi de lucru de bază. În plus, utilizatorul poate să schimbe spontan posturile, fără să-şi compromită nivelul de confort şi de susţinere.

6. Scaunul trebuie să te încurajeze să... te mişti

Cea mai bună abordare pentru a păstra un echilibru între riscurile posturale şi confortul fizic la serviciu o reprezintă alternarea statului pe scaun cu statul în picioare şi cu mişcarea, fără a favoriza vreuna dintre cele trei posturi. Dacă, pe lângă un mediu de lucru care face posibilă diversitatea posturală, angajaţilor li se oferă şi instruire pentru a-i ajuta să înveţe cum să îşi asculte corpul, aceştia vor asimila natural schimbarea de postură printre obiceiurile de la locul de muncă.

7. Să ofere confort şi pentru braţe, umeri şi încheieturi

Un scaun care nu este potrivit va pune presiune pe toate acestea, prin urmare durerile vor apare foarte repede. În plus, durerile apărute la nivelul încheieturilor pot cauza o stare de discomfort prelungită, afectând productivitatea.