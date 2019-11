Cultivă-te cu ceea ce nu poţi cultiva, Nespresso Festive Nordic

Să simţi boaba de cafea, să o miroşi, să o guşti, să priveşti atent cum devine picături de licoare ce cad înspumate, coregrafic aproape, în ceaşcă – nu se poate uita imaginea aceea deja iconică din reclamele Nespresso! Picătura care desăvîrşeşte cafeaua şi imediat replica ce consacră savoarea: Nespresso, what else?

Şi de-odată, zoom out! Misterul strîns într-o boabă de cafea, crescută şi prelucrată ca sub inspiraţii alchimice, capătă dimensiuni planetare. De unde vine? Unde se duce? Ce sensuri are? Boaba de cafea apare natural şi se cultivă pe mari întinderi într-un spaţiu geografic ce nu se depărtează mai mult de 1500 de kilometri de Ecuator, mai degrabă spre Sud şi foarte puţin spre Nord. Negustorii de cafea îi spun the Bean Belt, căci acest spaţiu natural al cafelei înconjoară globul ca o centură. Natura, în misterioasa ei înţelepciune, limitează aici ţinutul cafelei. Dar oamenii răspund adesea în chip şi mai misterios limitărilor naturii.

Te-ai aştepta, poate, că locuitorii din zona „centurii”, fiind cei care cultivă şi prelucrează în primul rînd cafeaua, cei care o cunosc cel mai bine, să o şi preţuiască cel mai mult, să-şi lege obiceiurile sociale de ea. Ei bine, statisticile spun altceva. Cel mai puternic ataşament faţă de cafea se găseşte în cu totul altă parte a lumii. Mai exact în cel mai îndepărtat spaţiu geografic cu putinţă de „centură”. Căci cea mai mare cantitate de cafea se consumă exact în partea cealaltă a lumii, în Nordul Europei. Clasamentul consumului de cafea pe ţări este: 1. Finlanda (12 kg cafea/pers/an), 2. Norvegia (10 kg cafea/pers/an), 3. Islanda (9 kg cafea/pers/an), 4. Danemarca (8,7 kg cafea/pers/an), 5. Olanda (8,4 kg cafea/pers/an), 6. Suedia (8,2 kg cafea/pers/an). Şi în afară de acestea, nici o altă ţară nu consumă mai mult de 8 kg de cafea/pers/an.