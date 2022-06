La fel ca în cazul lui Bigfoot ori a monstrului din Loch Ness, nici în cazul lui Yeti nu există dovezi concrete că ar fi existat. Ba mai mult, a fost văzut în zone diferite şi în perioade diferite.

Poveştile despre existenţa unui Yeti au apărut încă din perioada lui Alexandru cel Mare. Acesta a cerut în anul 326 înainte de Hristos să vadă un Yeti, dar i s-a spus că o astfel de creatură nu poate exista la o altitudine atât de joasă în Valea Indus.

Totuşi, poveştile despre Yeti au început să se răspândească tot mai mult în secolul al XX-lea, după ce în Himalaya s-au făcut tot mai multe expediţii. În 1921, jurnalistul Henry Newman a realizat un interviu cu un grup de exploratori britanici întorşi de pe Everest, iar aceştia i-au spus că au descoperit urme foarte mari pe munte, despre care ghizii le-au transmis că aparţin "omului zăpezilor".

De asemenea, în 1942 au existat doi oameni care au susţinut că au văzut două pete negre mişcându-se pe zăpadă. Iar o altă persoană a susţinut că a văzut o persoană destul de mică de înălţime care avea părul lung, dar pieptul şi faţa nu erau foarte păroase.

Nu există nicio dovadă clară a existenţei lui Yeti, dar chiar şi aşa acest personaj este destul de îndrăgit şi de popular. Legendele din jurul său au dus ulterior la apariţia unor filme. Abominable (2019), Smallfoot (2018) şi The Abominable Snowman (1957) sunt trei dintre cele mai cunoscute filme despre Yeti.

Guvernul Rusiei s-a interesat de situaţia lui Yeti

În 2011, guvernul Rusiei a organizat o conferinţă a experţilor în studierea acestor personaje. Conferinţa a avut loc în vestul Siberiei, iar la ea au participat mai mulţi oameni care au susţinut că Yeti există.

Printre aceştia se află şi cercetătorul şi biologul John Bindernagel, care a susţinut că a văzut nu doar diverse dovezi despre existenţa acestuia, ci şi adăposturi construite din ramurile copacilor. Grupul de cercetători care a participat la conferinţă a semnat o declaraţie comună prin care a susţinut că există "dovezi incontestabile" despre existenţa lui Yeti. Dovada era un fire de păr găsită într-o peşteră.

Au existat însă şi contestatari ai acestei conferinţe. Unul dintre aceştia este Jeff Meldrum, profesor de anatomie şi antropolog la Universitatea de Stat din Idaho. Acesta a susţinut că dovezile prezentate au fost falsificate şi că întreaga conferinţă a fost o cascadorie publicitară decât un efort ştiinţific serios.

Lipsa acestor dovezi credibile nu îi descurajează pe cei care cred în existenţa lui Yeti, căci, atât timp cât nu există nici dovezi că Yeti nu există, teoria lor poate fi încă adevărată. În acelaşi timp, în Himalaya se fac în continuare expediţii pentru găsirea lui Yeti, dar acest mit este exploatat şi din punct de vedere turistic.