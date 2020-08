Ce stiluri de amenajare ale locuinţei sunt în tendinţe în această toamnă

Astfel, stilurile de amenajare propuse pentru acest sezon sunt Everything Goes, Make Space, Family Time şi Coming Home.

Everything Goes – Întoarcere la primordial

Frunzele de palmier, imprimeurile exotice, texturi precum catifeaua, mătasea sau alama definesc stilul de amenajare Everything Goes. Acesta este inspirat din întoarcerea la origini, la natură, oferind o stare de confort şi linişte. Nuanţele puternice de verde se combină cu cele de roz pal sau arămiu, creând o junglă de culori şi texturi. În acelaşi timp, accentele provenite din natură au rolul de a linişti şi, tocmai din acest motiv, stilul de amenajare Everything Goes îşi găseşte uşor locul în orice încăpere.

Make Space – Funcţional şi minimalist

Funcţional, minimal, dar spaţios: renunţarea la tot ce este inutil creează libertate, spaţiu şi lumină. Precizia este cuvântul de bază. Simplitatea este dată nu doar de amenajarea pieselor de mobilier, ci şi de tonurile calde, neutre, niciodată stridente. Astfel, principalele culori alese sunt inspirate din nuanţe de lemn, piele, piatră sau lut, iar mobilierul propus are forme geometrice precise – rotunde, pătrate, dreptunghiulare – punându-se accent pe economisirea spaţiului pentru depozitare.

Family Time – Locul ideal pentru relaxare

Crearea unui spaţiu ideal pentru râs, relaxare sau răsfăţ stau la baza stilului de amenajare Family Time. În acelaşi timp, contrastele dictează alegerea culorilor şi a texturilor pentru pereţi, mobilier sau decoraţiuni. Senin - întunecat, dur - uşor la atingere, cald - rece, vechi - nou: acest stil de amenajare trăieşte din contraste care se completează şi se echilibrează reciproc. Nuanţele de la gri crom până la alabastru, în antiteză cu tonuri de roz, creează armonie şi echilibru.

Coming Home – Un stil pentru toate simţurile

Sugestia de ambient Coming Home uimeşte mai ales prin tonurile luxoase de roşu şi roz, care se armonizează perfect cu nuanţe de albastru intens şi violet profund. Într-un ambient creat pe baza acestui stil, simţurile sunt permanent încântate, lăsând loc unei stări de mulţumire şi relaxare. Coming Home propune forme rotunde, fluide, materiale moi, preţioase, toate îmbinate cu accente industriale, metalice.