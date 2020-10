Ce putem face pentru a diminua stresul la muncă

Stresul, pe scurt

Stresul este prezent în toate laturile vieţii noastre pentru că este strâns legat de modul în care interpretăm realitatea din jurul nostru şi cum alegem să reacţionăm în diverse situaţii, mai ales atunci când în jurul nostru apar schimbări... iar schimbările sunt frecvente în era noastră, aşa că şi stresul este destul de prezent.

Stresul este o reacţie psihică şi fizică la o schimbare care necesită adaptare sau răspuns din partea noastră. Poate fi determinat de o schimbare aparută în corpul nostru, în modul nostru de a gândi lucrurile sau în mediu (muncă, familie, prieteni etc.)

Self-awareness – poate face diferenţa în viaţa noastră

Sunt foarte multe sfaturi si recomandări legate de ceea ce am putea face atunci când resimţim stresul la muncă. Cred că primul lucru pe care îl putem face pentru noi şi cel mai util este să fim conştienţi permanent de emoţiile noastre şi de momentul în care corpul dă semnale că ceea ce se întâmplă cu noi nu este în beneficiul nostru.

Adesea sunt întrebată: Cum ştiu când e momentul să fac ceva diferit sau să mă opresc din ceea fac? Cred că cel mai potrivit răspuns este că dacă realmente suntem atenţi la noi (self awareness) vom şti care este momentul în care stresul la muncă are un impact negativ întrucât vom percepe oboseală, lipsă concentrare, lipsă claritate, etc. Când aceste simptome afectează semnificativ performanţa vorbim de burnout (epuizare profesională), forma cea mai avansată a stresului la muncă.

Bineînţeles, stresul este o experienţa personală, fiecare ştie care este punctul în care nu se mai află în confort interior, iar monitorizarea constantă ne ajută să acţionăm înainte de a fi foarte afectaţi personal şi profesional.

Performanţa creşte odată cu stresul, dar până la un punct

Spuneam mai sus că până la un punct, stresul la muncă este util în viaţa noastră profesională, iar acest lucru a fost studiat. Legea Yerkes–Dodson a fost demonstrată de doi psihologi americani (numele lor este inclus în numele legii), care la începutul anilor 1900 au descoperit faptul că activarea psihică şi fiziologică (stresul) creşte performanţa, dar până la un punct.

Prin urmare, există un optimum între lipsă de provocare şi prea multă provocare sau perioadă prea lungă de provocare, iar în această zonă atingem un nivel înalt de performanţă şi satisfacţie.

Este exact acea zonă unde simţim că ne punem în valoare talentele, potenţialul, suntem în acord cu valorile noastre şi motivaţia este la cote ridicate. Aşadar, vorbim de un echilibru.

Factori care favorizează stresul la muncă

Orice persoană a perceput la un anumit moment la muncă o formă de stres. Orice activitate, oricât de mult ne-ar plăcea, are şi elemente de stres. Spre expemplu poţi simţi pe termen scurt presiunea de a atinge un obiectiv sau presiunea să rezolvi o situaţie importantă şi dificilă.

