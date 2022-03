Fierul de călcat a devenit un aparat cu foarte multe funcţii care vă ajută să readuceţi hainele la forma pe care o aveau atunci când le-aţi cumpărat, iar procesul în sine să fie unul foarte plăcut şi cât mai scurt.



Mai întâi faceţi o scurtă analiză a hainelor, lenjeriilor şi diferitelor materiale pe care le călcaţi. Studiaţi cât de groase sunt, dacă fac des cute, cât de uşor sau greu ies cu actualul fier de călcat şi apoi începeţi căutarea unui alt model potrivit.



Atunci când alegeţi un fier de călcat ar trebui să vă uitaţi şi la detaliile tehnice, nu doar la putere. Contează foarte mult şi funcţiile pe care le are, pe lângă materialul din care este făcută talpa.



Setare automată a temperaturii



Ce funcţii are un fier de călcat smart? De exemplu, fierul de călcat Morphy Richards Turbosteam Pro Digital cu Intellitemp are două moduri smart de programare. Intellitemp este setarea care adaptează automat temperatura aparatului la tipul de material. Acest lucru înseamnă că hainele vor fi protejate şi nu va fi ars sau deteriorat materialul.

După ce aţi activat acest program nu mai este nevoie să apăsaţi alt buton şi să mai setaţi ceva, chiar dacă treceţi de la o rochie de bumbac la blugi sau alte tipuri de materiale.

Setarea nivelului de aburi



A doua setare smart se numeşte „Max” şi face ca fierul de călcat să elibereze o cantitate mare de abur pentru a îndepărta şi cele mai „agresive” cute ale materialelor.



Turbosteam Pro Digital oferă un jet puternic de aburi de 200 de grame pe minut, ceea ce vă ajută să călcaţi şi cele mai „încăpăţânate” materiale.



Mai mult, talpa Pristine Finish, care este din ceramică finisată curată, face ca fierul de călcat Morphy Richards, cu o putere de 3100W, să alunece cu uşurinţă peste materiale. Acest fier de călcat smart şi o funcţie de oprire automată.



Închidere automată la inactivitate



Dacă sunteţi o persoană ce se îngrijorează destul de des în privinţa faptului că nu mai ţine minte dacă a scos fierul de călcat din priză, cu acest fier de călcat se rezolvă această dilemă. Mai exact, Morphy Richards Turbosteam Pro Digital cu Intellitemp se închide automat după 8 minute de inactivitate.



Are butoane digitale care vă ajută să setaţi cu uşurinţă programele. Rezervorul pentru apă are 380 de mililitri, ceea ce este de ajuns pentru o sesiune amplă de călcat. Debitul de abur continuu este de 40 g/min, iar jetul de abur este de 200 g/min. Are abur vertical şi jet de apă. De asemenea, printre funcţii se mai numără şi cele de abur variabil sau cea de autocurăţare.