Ce băutură foloseşte Laura Cosoi pentru detoxifiere şi menţinerea în formă

Ingrediente:

1 nucă de cocos

1 banană congelată

1 cană de lapte de migdale

1 linguriţă de spirulină (pudră)

3-4 frunze de mentă

Topping:

2 linguriţe de seminţe de chia

Frunze de mentă

Afine

Mod de preparare:

Pune toate ingredientele într-un blender şi amestecă bine, până la omogenizarea perfectă.

Migdalele sunt un super aliment. Acestea pot fi de folos atât pentru păstrarea sănătăţii, cât şi pentru înfrumuseţare, atunci când sunt incluse în produse cosmetice. Prin conţinutul lor bogat în vitamina E, previn apariţia cancerului uterin , de sân şi de colon, însă ajută totodată la îngrijirea pielii, a părului şi a unghiilor. Având în componenţă flavonoide cu puternic efect antioxidant, migdalele îmbunătăţesc funcţia cerebrală, alcalinizează organismul şi înlesnesc scăderea în greutate. De asemenea, ameliorează simptomele asociate diabetului zaharat, scrie Laura Cosoi, în cartea sa „Forma gustului. Reţete din interior spre exterior“.

Metoda folosită de Laura Cosoi pentru detoxifiere:

1. Beau apa pe stomacul gol. Fac asta destul de des, imi masura in care imi permite programul, insa dupa sarbatori respect cu strictete acest obicei. Ajuta la detoxifierea organismului, previne foarte multe boli si te ajuta sa-ti pastrezi o greutate optima. Incepe cu un pahar, iar apoi poti sa cresti treptat la doua, trei pahare. Ideal este ca apa sa fie si usor calduta.

2. Alerg in aer liber. Cand vremea este buna, nu ratez sub nicio forma asa ceva: ma simt apoi plina de energie si am o stare de spirit foarte buna!

3. Incerc sa merg cat mai des la sauna. Are efecte incredibile asupra sanatatii: intareste sistemul imunitar – deci e excelenta in anotimpul virozelor – imbunatateste circulatia sangelui, elimina celulele moarte si toxinele. In plus, te ajuta sa te relaxezi foarte bine.

4. Mananc supe-crème de legume si multe salate! Nu exista reteta mai buna ca sa te energizezi decat asta. Daca mananci usor si cu cap , adica fara sa-ti privezi organismul de cele necesare, digestia nu-ti mai fura toata energia. Constati curand ca dormi mult mai bine, te stresezi mai putin si ai energie pentru tot ce trebuie sa faci!

5. Beau fresh-uri! Adica vitamine, minerale si enzime in starea lor cea mai pura. Un fresh de castraveti si morcovi este super eficient pentru detoxifiere. Sau poti combina castravetii cu menta si lime. Sucul proaspat de spanac, kiwi si lamaie este si el foarte sanatos. Insa combinatiile sunt foarte variate, cu multe efecte benefice asupra sanatatii. Iti mai recomand sucul de sfecla, cu morcov, patrunjel – are foarte multa vitamina C – si lamaie, sau cel de broccoli, spanac si mar.

