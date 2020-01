Cazul incredibil al mamei din Coreea de Nord cercetată pentru că şi-a salvat copiii din incendiu, în locul portretelor familiei Kim

O femeie din regiunea Onsong din Coreea de Nord, care si-a salvat copiii dintr-un incendiu, este cercetata de autoritati si risca sa fie acuzata de infractiune politica pentru ca nu a reusit sa salveze din flacari portretele dinastiei Kim, relateaza Daily NK, citat de mediafax.ro

Cand incendiul a izbucnit la data de 30 Decembrie intr-o casa unde locuiau doua familii, una dintre mame a reusit sa isi salveze copiii, dar nu si portretele cu Kim il Sung si Kim Jon il. Drept consecinta, femeia a fost separata de cei doi copii si este cercetata de autoritati.

In Coreea de Nord, persoanele care salveaza portretele dinastiei Kim din incendii sunt tratati ca niste eroi. De exemplu, un fermier proaspat eliberat din inchisoare pentru delicte violente a reusit sa salveze portretele dinastiei Kim si a devenit un erou peste noapte.

Femeia care se afla sub investigatie nu a primit dreptul sa isi viziteze copiii in spital, acestia au suferit arsuri in urma incediului si au nevoie de tratament cu antibiotioce.

Vecinii femeii doresc sa o ajute finaciar pentru a procura medicamente pentru copiii ei, insa le este frica sa actioneze, riscand sa fie acuzati de infractiuni grave.