Care sunt beneficiile învăţării unei limbi străine la vârsta adultă

Învăţarea unei limbi străine sporeşte capacitatea de concentrare, scade riscul apariţiei demenţei şi dezvoltă abilitatea de a tolera opinii divergente, arată studiile în domeniu. Beneficiile apar inclusiv la vârsta adultă, mai ales când metoda de însuşire a cunoştinţelor nu este una tradiţională.

Numeroase studii realizate în străinătate indică faptul că majoritatea copiilor care învaţă limbi străine au o logică mai bună, sunt mai abili, mai creativi şi mai inteligenţi decât cei care nu o fac. În plus, datorită metodelor de învăţare aplicate, memoria este din plin exersată.



De asemenea, copiii care merg la aceste cursuri devin mai comunicativi şi au mai multă încredere în ei. În plus, învăţând despre alte culturi, ei se adaptează mai repede la schimbări şi devin mai toleranţi.



Poţi rămâne activ şi la pensie



Cercetătorii mai susţin că învăţarea unei limbi străine este un mod minunat de a rămâne activi din punct de vedere intelectual chiar şi după ce v-aţi finalizat studiile.



În plus, persoanelor mai în vârstă, care au ajuns la pensie, de pildă, li se recomandă să înveţe o limbă străină, alături de alte exerciţii, pentru a-şi antrena memoria şi pentru a combate diverse afecţiuni degenerative, precum maladia Alzheimer.

Cristina Niţu, absolventă de Limbi Străine în Bucureşti şi la Lisabona, a dezvoltat o metodă inedită de învăţare a limbii portugheze sprijinind astfel dezvoltarea continuă, indiferent de vârstă.

Trainerul susţine că asimilarea unei limbi străine diferă în funcţie de vârstă. Astfel, copiii şi adolescenţii reuşesc să înveţe implicit, subconştient, prin expunerea repetată şi rutinizată la informaţie, în timp ce la vârsta adultă procesul de învăţare este atât explicit, prin identificarea conştientă a regulilor, prin gândire abstractă şi prin practică controlată, cât şi implicit în cazul structurilor complexe, prin expunere la foarte mult input.

Metoda dezvoltată de Cristina Niţu în cadrul Fala Português! se bazează pe cercetări din domeniul Însuşirii (Achiziţiei) limbii a doua. Aceasta prespune dezvoltarea celor patru competenţe - receptare orală şi scrisă, producere orală şi scrisă - atât prin prezentarea explicită a regulilor şi prin practică, dar şi prin expunerea la foarte mult input.