Protestul profesoarelor din Rusia: ce le-a determinat să pozeze în lenjerie intimă

View this post on Instagram

Как бывший преподаватель, а бывших преподавателей не бывает, это в крови на всю жизнь, хочу поддержать своих коллег в акции #учителятожелюди, выступающих против маразма. За фото в купальниках, сделанные в нерабочее время и выложенные на личных страницах в соц. сетях, было уже уволено два педагога. Вопрос: У нас все так прекрасно в образовании, что ответственным лицам больше нечем заняться, кроме как проецировать собственные пошлые мысли на учителей и наказывать их за это?? 🤦🏻‍♀️ Ах, да, преподавала я много лет в МГУТУ им. К. Г. Разумовского #учителятожелюди