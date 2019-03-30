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Protestul profesoarelor din Rusia: ce le-a determinat să pozeze în lenjerie intimă

Protestul profesoarelor din Rusia: ce le-a determinat să pozeze în lenjerie intimă

Cadre didactice din Rusia, în bikini, pe internet, ca semn de protest

Solidaritatea cadrelor didactice a fost declanşată de demiterea unei profesoare ce a postat pe Instagram o fotografie în care apărea în costum de baie. Aceasta a fost considerată inadecvată de administraţia şcolii, profesoara fiind concediată.

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Numeroase cadre didactice ruse au organizat un flash mob, ca răspuns la demiterea uneia dintre colegele lor. Profesoara şi-a pierdut slujba după ce a postat pe Instagram o
fotografie ce o înfăţişa în costum de baie, scrie sputniknews.com

Potrivit rapoartelor mass-media ruse, profesoara era îmbrăcată într-un costum de baie dintr-o singură piesă, ipostază pe care directorul şcolii a considerat-o nepotrivită.

Pentru a-şi exprima indignarea faţă de această decizie, multe profesoare au postat pe paginile lor de socializare fotografii în care apăreau îmbrăcate în costume de baie sau lenjerie intimă, folosind hashtagul #учителятожелюди (#TeachersAreHumanToo).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учительницы России выкладывают фото в купальниках, чтобы поддержать коллегу из Барнаула. ⠀ Татьяна Кувшинникова работала преподавательницей русского и литературы в школе. Она занималась моржеванием и выкладывала в соцсети мотивирующие фото в купальнике. Естественно, нашлись люди, которые с возмущением пришли к директору школы. Татьяну заставили писать заявление об увольнении. ⠀ Об этом узнали родители её учеников и коллективно отстояли педагога. В итоге женщине всё равно пришлось уволиться, потому что администрация школы давила на неё, а её сына начали травить. Это не первый случай, когда из школы выгнали женщину за фото в купальнике. ⠀ Теперь учителя России, естественно, только самые смелые, начали выкладывать свои фото в купальниках с хэштегом #учителятожелюди. Под фотографиями они рассказывают о том, как же это тупо, что их не считают людьми, а за их личной жизнь пристально следят родители детей, которых они учат. ⠀ А также цитата: «Если учителю нельзя откровенно фотографироваться вне школы, то родителей нужно лишать родительских прав за то, что ребёнок увидел их в купальнике, нижнем белье или в бане!» ⠀ Яжматери, просыпайтесь. Тут скрепы трещат, без вас не получится уволить учителей, у которых есть тело и хобби! ЭТО САРКАЗМ, ЕСЛИ ЧТО. Оставьте педагогов в покое и займитесь воспитанием своих детей. ⠀ Смелые учителя на фото: @olesya_road, @freya_ingvarsdottir, @nelin_na, @lavrushka_garbushka, @dasha_lukashenskaya, @slinko_darya ⠀ #краснодарскийкрай #краснодар #учитель #маразмкрепчал #фотовкупальнике #яжмать

A post shared by Интересный родной Краснодар🌆😍 (@krasnodar.life) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рай🌊 #учителятожелюди

A post shared by Юлия Строилова (@yuliya_stroilova) on

 

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Как бывший преподаватель, а бывших преподавателей не бывает, это в крови на всю жизнь, хочу поддержать своих коллег в акции #учителятожелюди, выступающих против маразма. За фото в купальниках, сделанные в нерабочее время и выложенные на личных страницах в соц. сетях, было уже уволено два педагога. Вопрос: У нас все так прекрасно в образовании, что ответственным лицам больше нечем заняться, кроме как проецировать собственные пошлые мысли на учителей и наказывать их за это?? 🤦🏻‍♀️ Ах, да, преподавала я много лет в МГУТУ им. К. Г. Разумовского #учителятожелюди

A post shared by Психолог-эксперт (@anna_wise_anna) on

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