Before&after: au mutat bucătăria în locul garajului, iar una din băi a devenit dressing

Garajul a devenit bucătărie

Însă pentru ca designerul să le transforme visul în realitate, a fost nevoie să radă tot, până la cărămidă. Mai mult, Ana Maria a regândit spaţiul aproape întru totul: „Acolo era un dezastru. Am avut bătăi de cap cu forma casei, pentru că toată compartimentarea nu era pe placul proprietarilor. Băile erau cu unghiuri, iar tavanul de la etaj nu era drept, ci dispus ca în cazul unei mansarde (deasupra este un pod). Şi am făcut de la zero anexa ce are rol de zonă tehnică”, explică Ana Maria Călina.