Barbie aniversează 60 de ani: povestea celebrei păpuşi

În luna martie păpuşa Barbie aniversează 60 de ani de când a ajuns pentru prima dată în mâinile unei fetiţe. Încă din 1959 Barbie a inspirat fetiţele de pretutindeni să fie orice şi doresc. De la prinţesă la preşedinte, de la astronaut la zoolog, nu există nicio barieră pe care Barbie să n-o fi dărâmat, privind carierele potrivite pentru femei. Astăzi, cu peste 200 cariere şi multe altele ce vor urma, ea continuă să inspire potenţialul nelimitat al fetiţelor. Face asta deschizând perspectiva societăţii asupra carierelor mai puţin reprezentate de femei şi punând în lumină personalităţi exemplare şi eroine.

Când s-a descoperit că brandul Barbie nu rezonează cu mamele millennials, care sunt în căutarea unui mesaj mai profund, compania a reanalizat atributele de brand şi a pornit într-o călătorie de a încerca să reprezinte mai bine viziunea originală iniţiată de fondatoarea Ruth Handlers. A început în 2015, odată cu introducerea pantofului fără toc – pentru prima oară Barbie nu e pe tocuri – şi a tonurilor de culoare alternative ale pielii, sau forme diferite ale chipului.

Mai târziu, în cursul aceluiaşi an, Barbie a lansat Imagine the Possibilities, un clip creativ care a devenit multipremiat şi care a adus la viaţă, pentru o nouă generaţie de mame şi fetiţe, mesajul de brand: Poţi fi orice îţi doreşti.

În ianuarie 2016 brandul Barbie mai face un pas în această direcţie: apare pe coperta Times, sub titlul Now Can We Stop Talking About My Body? (Acum putem să nu mai comentăm la adresa corpului meu?), prezentând 3 noi tipologii Barbie: înaltă, cu forme voluptoase şi minionă.

A fost un moment crucial pentru brand, generând peste 4 miliarde de reacţii la nivel global. Din 2015 şi până în prezent Barbie Fashionistas a întruchipat peste 100 de modele cu tonuri de piele, etnii, culori de păr sau ochi, chiar şi forme ale chipului diferite, făcând ca Barbie să fie cea mai diversă păpuşă de pe piaţă.

O nouă direcţie importantă a brandului a fost atunci când unele cercetari au scos la iveală faptul că implicarea tatălui în joaca imaginativă a fetiţei lui contribuie la dezvoltarea ei ulterioară în viaţă, în ceea ce priveşte abilităţile sociale, intelectuale şi emoţionale. Atunci Barbie a creat platforma Dads Who Play Barbie pentru a comunica părinţiilor mesajul brandului de a încuraja fetele să fie orice îşi doresc.

De asemenea, în toamna acestui an Barbie va proiecta Dream Gap, un clip despre momentul critic ce se petrece între 5 şi 6 ani, când fetiţele încep să creadă că sunt mai puţin deştepte decât baieţii. Pentru a atrage atenţia asupra acestei situaţii Barbie lansează o campanie dedicată cercetării şi dezvoltării de resurse, adresate părinţilor, pentru a fi alături de fetiţele lor şi a le sprijini să depăşească această etapă, în care visele lor s-ar putea risipi.

Una dintre modalităţile de a ajuta fetiţele să continue să creadă în forţa şi inteligenţa lor este prin modelul personalităţilor exemplare – arătându-le şi vorbindu-le despre portretul unor femei extraordinare, din domenii diferite şi cu experienţe diverse, care îşi depăşesc limitele.

Din 2015, brandul Barbie şi-a asumat faptul că le va arăta fetiţelor cât mai multe modele feminine de urmat (numite Sheroes), pentru a le încuraja să îşi imagineze că pot fi orice îşi doresc. Câteva dintre femeile incredibile pe care Barbie le-a onorat ca parte a programului Sheroes din ultimii ani sunt: Nicola Adams, boxer olimpic din Marea Britanie, Ibtihaj Muhammad, spadasin olimpic din America, modelul Ashley Graham, Misty Copeland - prima femeie prim balerină de origine afro-americană, Ava DuVernay - regizor.

Anul acesta Barbie a lansat o platformă dedicată acestor femei extraordinare - www.barbie.com/rolemodels şi a introdus o linie de păpuşi de colecţie ce le întruchipează pe Amelia Earhart, Frida Kahlo şi Katherine Johnson.

În fiecare an Barbie încurajează diversitatea. Astfel, prima păpuşă afro-americană introdusă în linia Barbie a fost Francie, în 1967 (colecţionarii se referă adesea la această păpuşă ca la Black Francie), urmată de Talking Christie, în 1968 şi Julia în 1970, inspirată de personajul popular al lui Diahann Carroll, Julia Baker.

În acelaşi an este introdus şi iubitul lui Christie, Brad, prima papuşă bărbat de culoare din linia Barbie, urmată de personajele Cara şi Curtis, în 1975. Black Barbie este prima păpuşă de culoare numită după Barbie şi a fost lansată în 1980. Colecţia Dolls of the World prezintă peste 45 de nationalităţi diferite, cu tonuri de piele unice, culori ale părului şi trăsături faciale, fiecare purtând haine autentice, reprezentative pentru istoria ţării.

Din anii ‘80 Mattel continuă să integreze varietatea culturală în linia Barbie introducând noi prieteni de origine asiatică, hispanică, afro-americană şi ambiguă din punct de vedere etnic.

De la debutul ei în 1959, Barbie a devenit un model şi o muză internaţională. Astăzi, ea continuă să provoace imaginaţia fetiţelor şi să influenţeze conversaţiile din întreaga lume.

De la premiere feminine şi până la colaborările cu femei celebre, Barbie este o reflectare a vremurilor - un instantaneu al culturii pop. Creată pentru a arăta fetelor că femeile au opţiuni, Barbie a încurajat mereu potenţialul nelimitat al acestora.

În rolul ei de confident al generaţiilor de fetiţe, Barbie încurajează copiii să spargă tiparele, bucurându-se de peste 200 de cariere: Barbie a mers pe lună înaintea omului, a candidat la preşedinţie înainte ca o femeie americană să candideze, a fost preşedinte, inginer de robotică, arhitect, veterinar, dentist, astronaut, paleontolog, dezvoltator de jocuri video, CEO, chiar şi rapper şi continuă să inspire tinerele fete să ajungă exact ceea ce îşi doresc.

Muză a designerilor de top, Barbie a colaborat cu peste 75 de branduri la nivel mondial, a avut parteneriate cu Moschino, Matty Bovan, Nasir Mazhar, Roksanda Ilincic, Karl Lagerfeld, Comme Des Garons şi multi altii, pentru a crea păpuşi unice.



