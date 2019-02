Bancuri şi superstiţii de Dragobete

În data de 24 februarie, românii sărbătoresc iubirea cu ocazia zilei de Dragobete. O legendă spune că Dragobetele era fiul Dochiei, zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. Era numit ”Cap de Primăvară” sau ”Cap de Vară” şi era identificat cu Cupidon, zeul iubirii din mitologia romană, dar şi cu Eros, corespondentul din mitologia greacă.

Dragobetele oficia din ceruri căsătorii între necuvântătoare. Dragobetele mai era numit şi Năvălnicul sau Logodnicul Păsărilor, fecior chipeş şi puternic, aduce iubirea în casă şi în suflet.

Tradiţie spune că Dragobetele a fost transformat într-o buruiană numită năvalnic de Maica Precista, după ce nesăbuitul a îndrăznit să îi încurce şi ei cărările. Năvalnicul sau „limba cerbului“, una dintre cele mai apreciate plante de leac din medicina pupulară, era considerată în trecut şi o buruiană magică pentru vrăjile de dragoste.

Oamenii de la ţară îşi mai aduc aminte de obiceiul de demult al fetelor şi băieţilor care, în ziua lui Dragobete, se primeneau în haine curate, de sărbătoare şi porneau cu voie bună spre pădure, pentru a culege ghiocei, viorele, tămăioasă, pe care le aşezau la icoane şi le foloseau la diverse farmece de dragoste. Bătrânii credeau că în această zi păsările îşi aleg perechea pe viaţă.

Legat de superstiţii se crede că lacrimile care curg în această zi sunt aducătoare de necazuri şi supărări în lunile care vor urma. În această zi, fetele trebuie să se întâlnească cu persoane de sex masculin. Altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a lungul întregului an. Este obligatoriu ca în această zi bărbaţii să se afle în relaţii cordiale cu persoanele de sex feminin. Bărbaţii nu au voie să necăjească femeile şi nici să se angajeze în gâlcevi căci astfel îi aştepta o primăvară cu ghinion şi un an deloc prielnic. Atât băieţii, cât şi fetele au datoria de a se veseli în această zi pentru a avea parte de iubire întreg anul. Dacă vor ca iubirea să rămână vie de-a lungul întregului an, tinerii care formează un cuplu trebuie să se sărute în această zi



Topul bancurilor dedicate zilie de 24 februarie:

În baruri şi cluburi sărbatoarea de Dragobete are următoarele etape:

1. Dragotreze

2. Dragobete

3. Dragomahmure



Dragobete e un fel de sesiunea din toamnă pentru cei care au picat de Valentine's Day.



·Ce isi ureaza persoanele singure de Valentine’s Day?

- “O Zi a Independentei fericită!”



·Ea: „Toate colegele mele de muncă au primit flori de Ziua Îndrăgostiţilor, sunt absolut superbe!

El: „Mda, probabil de aceea au primit flori!





·Trei bărbaţi vorbesc despre cadourile pe care le-au luat soţiilor de Valentine’s Day:

1. Cadoul meu ajunge la o suta în 8 secunde. I-am luat un Porsche.

2. Ce i-am luat eu ajunge la o sută în cinci secunde. I-am luat un Ferrari.

3. Ce i-am luat eu ajunge la o sută într-o secundă. I-am luat un cântar.

Ea: Iubitule, am visat azi-noapte că mi-ai cumpărat de Sfântul Valentin un colier super, din perle

El: Aşteaptă dragă, până diseară, şi o să ai o surpriză! Vine seara, bărbatul se întoarce de la serviciu şi îi oferă iubitei sale un cadou ambalat frumos. Emoţionată, ea îl deschide şi înăuntru găseşte…. o carte: „Interpretarea viselor”.





De Ziua Sf. Valentin într-o librărie:

– Buna ziua, aveţi felicitări pe care să scrie „Eşti unica mea iubire”?

– Da!

– Daţi-mi 5 bucăţi!





Am cunoscut un cuplu care ştia să facă compromisuri: el decidea cine ţine telecomanda, ea la ce se uită la televizor.

