Andreea Marin: Nu îmi doresc să fac operaţii estetice

Andreea Marin încearcă să menţină un echilibru perfect între dietă, tratamente de înfrumuseţare şi exerciţii fizice, la cei 45 de ani ai săi. Întrebată la ce trucuri sau tratamente de beauty apelează cel mai des, vedeta a răspuns:

„În primul rând, de două luni de zile mă bucur de o realizare pe care o astepam de mult, ca femeie: am propria cremă produsă în Franţa, cu sprijinul Academie Scientifique de Beaute şi Top Line, crema cu parfum de trandafir are textura dublă, se transfomă într-un ulei atunci când o aşezi pe ten şi îl regenerează pe timpul nopţii. Este creată aşa cum mi-am dorit, acoperind cât mai multe nevoi ale tenului feminin, iar eu văd deja rezultatele folosind-o de două luni, noapte de noapte. Am 45 de ani, nu îmi doresc să fac operaţii estetice, de aceea caut soluţii non-invazive pentru îngrijire atât când e vorba de ten, cât şi de corp. În plus, încerc să fac mişcare, eu oricum sunt un om foarte energic şi să mănânc sănătos. Nu m-am mai cântărit probabil dinaintea acestei pandemii, eu mă ghidez după mărimea hainelor, mai degrabă. Şi îmi vin toate, deci stau bine şi la acest capitol.“, potrivit Click!

În privinţa dietei, Andreea Marin a povestit că-şi procură legumele din propria grădină şi a povestit ce preferă să gătească şi cum arată o zi obişnuită pentru ea, din acest punct de vedere.

„N-aş putea să vă mint: am o viaţă efervescentă şi nicio zi nu seamănă cu alta. Dar tocmai acesta este pericolul, să faci greşeli din punctul de vedere al nutriţiei, din lipsa de timp, din grabă şi din cauza stresului. Tocmai de aceea, de câţiva ani, mi-am impus să respect măcar micul dejun şi cina, aceasta din urmă să nu fie la o ora târzie. Ideal este, însă, atunci când mănânc şi masa de prânz. Mă bazez pe salate îmbogăţite cu seminţe şi condimente cât mai variate, multe dintre condimentele pe care le folosesc sunt făcute acasă, din plantele din propria grădină, deshidratate, uscate, mărunţite. Cât mai puţin dulce sau făinoase, cât mai multe lichide, am renunţat la carne aproape de tot, mai gust foarte rar, când e o ocazie specială, în schimb mănânc peşte şi fructe de mare. Îmi plac fructele, dar nu fac exces, unele conţin foarte mult zahăr. Prefer să mănânc atât cât pot, din propria grădină, pentru că roadele noastre nu sunt crescute folosind chimicale şi ştiu sigur că mă bazez astfel pe fructe, legume şi verdeţuri sănătoase. Ceaiurile şi compoturile fără zahăr e bine să devină prietenele noastre“.



Andreea a reuşit să ajungă la forma fizică pe care şi-a dorit-o în urma unui program intens, de şase săptămâni, sub coordonarea unor specialiştilor. Fotoreporterii Click! au surprins-o de mai multe ori la sala din în cartierul Aviaţiei. Andreea a povestit şi faptul că face sport de trei ori pe săptămână, timp de 45 de minute. Printre exerciţiile sale se numără trasul de sfori, antrenamnete cu mingea medicinală, genuflexiuni, fandări cu greutăţi de 10 kg, forfecări, abdomene şi, cea mai grea mişcare: să loveşti cu barosul într-o anvelopă de tractor. Rezultatele au fost pe măsura efortului, povesteşte Andreea: a reuşit să slăbească aproape 10 kilograme în ultima perioadă.

Andreea Marin iubeşte din nou

Pe 27 octombrie 2016, vedeta anunţa pe Facebook că se desparte de medicul turc Tuncay Ozturk, iar pe 27 februarie 2017 semna actele de divorţ la Judecătoria Buftea. Cei doi au avut un mariaj de 2 ani şi 9 luni şi s-au căsătorit în secret pe 19 decembrie 2013, la Primăria din comuna Brăneşti (Ilfov). Povestea dintre Tuncay şi Marin a debutat la câteva luni după divorţul de Ştefan Bănică Jr. Din mai 2017, Andreea Marin are o relaţie cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Potrivit vedetei, cei doi sunt foarte fericiţi, dar şi foarte discreţi, apărând foarte rar împreună în public.