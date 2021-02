Amenajarea unui apartament din Braşov care a pornit de la un pat din lemn recuperat

„Dormitorul are şi acum miros de lemn combinat cu aer curat”, spune Adela Chivărean, restaurator şi designerul de interior care s-a ocupat de amenajarea acestui apartament cu trei camere din Braşov. Proprietarii, un cuplu de oameni tineri ce lucrează în domeniul IT, dar foarte apropiaţi de natură, au vrut în dormitor un pat din lemn recuperat. Adela le-a îndeplinit dorinţa şi a făcut unul în atelierul ei, The Wood Doctor, cu lemn din demolarea unei construcţii vechi. Apoi totul s-a aşezat în jurul lui.

Apartamentul de 90 metri pătraţi se află într-un complex nou construit, aşa că Adela a primit, practic, foaia goală. Nu a fost nevoie de intervenţii majore sau de recompartimentări şi a avut libertate destul de mare în ceea ce priveşte amenajarea. „Proiectul a mers uşor pentru că am fost pe aceeaşi lungime de undă cu toţii”, povesteşte. Proprietarii au contribuit activ la concept şi designerul a petrecut mult timp împreună cu ei ca să-şi dea seama ce îşi doresc.

Totul a pornit de la un pat din lemn recuperat

Un pat din lemn recuperat este piesa centrală în dormitor

În dormitor, de unde a pornit totul, pe lângă un pat din lemn recuperat, nu a fost nevoie de mare lucru. Restul s-a „desprins” din cromatica decoraţiunilor, obiecte pe care proprietarii le-au ales inspiraţi din călătoriile lor.

„Majoritatea decoraţiunilor au legătură cu culturi pe care ei le-au vizitat”, spune designerul.

Decoraţiunile alese de proprietari sunt fie inspirate din natură, fie din călătoriile lor

Tablourile cu plante şi şerpi exprimă dragostea pentru natură a proprietarilor şi au dat tonul şi nuanţelor de pe pereţi. Seara, dormitorul e spaţiul preferat al proprietarilor.

Riflaj din lemn şi artificii vizuale fac livingul să pară mai mare

Peretele cu televizorul este placat cu riflaj din lemn

Livingul are ca piesă centrală o canapea mare şi confortabilă de la Divanissimi, pe care designerul a complementat-o cu mobilier proiectat special. „Riflajul din lemn îşi are omologul pe peretele alăturat, în tablouri”, explică Adela. Covorul, masca africană, icoana de pe perete şi tabloul de lângă TV sunt obiecte personale ale proprietarilor „şi sunt super frumoase”, spune designerul.

În partea opusă, designerul a conceput şi o zonă de dining, gândită în jurul unei mese din stejar pe care a făcut-o tot în atelierul The Wood Doctor. A încadrat-o prin vopseaua verde închis care depăşeşte limitele unui singur perete şi dă o cu totul altă dimensiune zonei. „Combinaţia aceasta plus corpul de iluminat din sticlă de la Ikea şi oglinzile Zara Home au mărit vizual spaţiul”, explică Adela.