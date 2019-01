Alimente care luptă cu răceala, recomandate de medici

Dacă nu vreţi să cădeţi pradă răcelii şi gripei trebuie să aveţi în vedere introducerea în dieta zilnică a anumitor alimente care să ajute în lupta împotriva virusurilor şi a bacteriilor. Mai mult, medicii susţin că acestea pot ajuta chiar la scurtarea perioadei de inconvalescenţă, în cazul în care deja aţi răcit.

Alimente care luptă cu răceala:

Morcovi

Morcovii şi alte produse portocalii conţin beta-caroten. Organismul transformă acest compus în vitamina A, un element de bază al sistemului imunitar, spune medicul Eudene Harry, citat de rd.com.

Usturoi

Usturoiul conţine un compus cunoscut sub numele de alicină, care are proprietăţi antioxidante ce pot ajuta în lupta împotriva răcelii. Tăierea sau zdrobirea usturoiului activează acest compus, pentru rezultate maxime. Pregătiţi-l şi lăsaţi-l să stea câteva minute înainte de a-l consuma.

Ardei gras

Cercetările arată că vremea rece poate slăbi sistemul imunitar, însă vitamina C are proprietăţi naturale de stimulare a imunităţii. Consumul de alimente bogate în vitamina C poate fi o modalitate bună de a compensa o funcţie imună suprimată în această perioadă a anului, spune medicul. O ceaşcă de ardei gras tocat are de trei ori mai multă vitamina C decât o portocală.

Ceai verde

Fluidele sunt importante atunci când sunteţi bolnav spune Dr. Harry. Totul funcţionează mai bine când suntem hidrataţi. Ceaiul verde este o alegere excelentă deoarece conţine antioxidanţi puternici.

Ciuperci

Una dintre puţinele surse comestibile de vitamina D, pe care o primim în mod normal de la soare.

Ciupercile Shiitake, în special, pot ajuta în acest sens, spune dr. Gerard Mullin. Un studiu publicat în Jurnalul Colegiului American de Nutriţie a arătat că persoanele care au mâncat o porţie de ciuperci pe zi au sesizat o îmbunătăţire a imunităţii, inclusiv a celulelor T de gamma delta şi reducerea proteinelor inflamatorii din sânge.