Tocmai de aceea, cei care îşi desfăşoară activitatea zilnică profesională în acest domeniu, dar şi medicii de specialitate ne recomandă să achiziţionăm câte un aparat de aer condiţionat în fiecare camera din casă dacă se poate, dar în acelaşi timp să respectăm instrucţiunile lui de utilizare, astfel încât să eliminăm riscul îmbolnăvirii din vina lui.

Orice aparat de aer condiţionat vine la pachet cu instrucţiunile sale de utilizare extrem de importante atât pentru sănătatea noastră şi a celor din jur, dar şi pentru funcţionarea în parametrii optimi a dispozitivului o perioada cât mai lungă de timp. De asemenea şi instalarea unui aparat de răcire trebuie făcută de o persoană experimentată în domeniu.

Instalarea unui aparat de aer condiţionat poate fi făcută în orice camera din locuinţa, în baruri, restaurante, magazine etc în funcţie de nevoile fiecărui utilizator în parte. În comerţ găsim de achiziţionat astfel de dispozitive de răcire în diferite modele, mărimi şi culori, astfel încât să se încadreze atât cerinţelor cumpărătorilor cât şi dimensiunii spaţiului unde urmează să fie montat.

Instalarea în living

Instalarea în living a unui aparat de aer condiţionat este o operaţiune care ar trebui făcută de fiecare dintre noi, astfel asiguranduni-se confortul atât nouă cât şi persoanelor care ne vizitează. Sufrageria este locul unde primim majoritatea dintre noi musafirii şi pentru a fi siguri că aceştia se vor simţi cât mai bine la noi, trebuie să le asigurăm răcoarea necesară în zilele fierbinţi ale sezonului cald.

Este foarte important ca atunci când ne hotărâm să achiziţionăm un aparat de aer condiţionat care ulterior urmează să fie instalat în living, să urmărim echipa de montaj a acestuia şi să îi rugăm să nu îl instaleze în apropierea mesei sau a canapelei. În acest mod putem fi siguri că nici noi dar nici musafirii noştri nu se vor trezi cu aerul rece suflat în faţă.

Un aparat de aer condiţionat perfect pentru a fi instalat în living ar fi - Aparatul de aer condiţionat Tesla TC35V3-1232IAWK, Inverter, 12000 BTU, Filtru antibacterian, Clasa A++. Acesta dispunde de o tehnologie avansată care direcţionează aerul 3 – D, fiind dotat cu mai multe trepte pentru ventilaţie, astfel încât pe lângă faptul că acest dispozitiv este capabil să redea aer rece atât pe orizontală cât şi pe verticală, ne pune la dispoziţie şi multiple trepte de setare a temperaturii şi a vitezei de circulare a aerului.

Aparatul de aer condiţionat Tesla TC35V3-1232IAWK, Inverter, 12000 BTU, Filtru antibacterian, Clasa A++ este capabil să ne ajute şi să economisim energie, facturile la lumina nefiind deloc exagerate dar în acelaşi timp vine la pachet şi cu un filtru antibacterian care ne ajută să ne protejăm sănătatea şi igienă de care avem atât de multă nevoie în mediul poluant în care trăim.

Instalarea în dormitor

Dormitorul este locul unde petrecem toată noaptea şi uneori chiar şi ziua dacă avem aici montat un televizor. Tocmai de aceea este nevoie să ne creăm toate condiţiile prielnice odihnirii şi să instalăm un aparat de aer condiţionat.

Un exemplu de astfel de dispozitiv special creat pentru instalarea în dormitor este - Aparatul de aer condiţionat GREE Bora A4 R32 GWH12AAB-K6DNA4A cu KIT INSTALARE inclus, Inverter, 12000BTU, Wi-fi, Clasa A++. Acesta este construit de o firma cu renume în lumea întreagă, cu experienţă şi care oferă seriozitatea clienţilor săi de ani şi ani de zile, aceşti chinezi fiind cei mai mari producători de aparate de aer condiţionat din lumea întreagă. Dispozitivul ne ajută să economisim multă energie şi astfel facturile la lumina pe timpul verii să nu fie piperate dar în acelaşi timp reduce şi impactul asupra mediului cu o rată aproximativă de 70 %, fiind dotat cu un freon F32 de generaţie nouă.

În plus, aparatul de aer condiţionat GREE Bora A4 R32 GWH12AAB-K6DNA4A cu KIT INSTALARE inclus, Inverter, 12000BTU, Wi-fi, Clasa A++ este ideal pentru a fi instalat în dormitor deoarece deţine o funcţie de timer, putând fi programat din punctul de vedere al timpului dar şi al temperaturii după bunul plac iar în cazul în care locuieşti într-o zona în care lumina cade frecvent, acesta o să pornească automat când lumina revine. Acest dispozitiv este ideal a fi instalat în dormitor şi datorită faptului că vine la pachet cu funcţia Sleep, o dotare care ne ajută să dormim liniştiţi fără a fi incomodati de jetul de aer rece, acesta circulând direct spre tavan.

Instalarea în camera copiilor

Aşa cum noi avem nevoie de confort în camera noastră şi cei mici trebuie să îşi facă lecţiile, să se joace sau să doarmă, fără a muri de cald. Un aparat de aer condiţionat perfect a fi instalat în camera copiilor dar care în acelaşi timp să nu îi imbolveasca şi să le asigure şi igiena, este - Aparatul de aer condiţionat Panasonic KIT-KE35TKE, Inverter, 12000BTU, Clasa A++. Acest dispozitiv de răcire ne redă senatia de curăţenie şi igienă încă de la prima utilizare datorită unui filtru PM 2,5. În plus, nu este deloc deranjant nici din punctul de vedere al zgomotului produs, el fiind extrem de silenţios.

Aparatul vine la pachet şi cu o telecomanda astfel încât să nu mai fie nevoie să mergi de fiecare dată până unde este montat pentru a-l seta după nevoile tale iar factura la lumina după prima luna de utilizare a aparatului de aer condiţionat Panasonic KIT-KE35TKE, Inverter, 12000BTU, Clasa A++ o să va lase cu gură căscată, atât de puţină energie consumă dispozitivul. Este indicat ca acesta să fie montat la o distanţă mai mare de patul copiilor sau de birou, astfel încât jetul de aer să nu le sufle direct în faţă.

Instalarea în garsonieră

Se ştie foarte bine că spaţiile mici se încălzesc cel mai tare şi cel mai repede. Tocmai de aceea, dacă locuiţi într-o garsonieră, să va instalaţi un aparat de aer condiţionat este o operaţiune must – have. Un aparat de aer condiţionat ideal pentru a fi montat într-o locuinţa cu suprafaţă mică dar care în acelaşi timp nici să nu ne aducă facturi costisitoare de energie, ar fi - Aparat de aer condiţionat Samsung Wind-Free AR12NXWXCWKNEU, 12000 BTU, Inverter, WiFi, Clasa A++.

Chiar dacă iniţial preţul acestuia o să vi se pară cam piperat, trebuie să ştiţi că acest dispozitiv este perfect capabil să va aducă confortul de are aveţi nevoie vara iar costul lui o să se amortizeze în timp datorită facturilor mici de lumina care o să va vină de pe urma lui. Dispozitivul este ideal a fi instalat într-o garsonieră datorită tehnologiei Wind – Free, oferind o răcire rapidă a camerei, fără vânt direct.

De asemenea, funcţia fast – cool cu care este dotat aparatul Samsung Wind-Free AR12NXWXCWKNEU, 12000 BTU, Inverter, WiFi, Clasa A++ ne oferă o răcire aproape instantanee, de aici venind şi facturile extrem de mici la lumina. Şi dacă trăim în era tehnologiei, cu siguranţă că o să apreciem şi faptul că acest aparat de aer condiţionat poate fi constrolat prin intermediul funcţiei de WiFi, respectiv direct de pe telefonul mobil.

Instalarea unui aparat de aer condiţionat pe hol

Holul este spaţiul cel mai important din casă, chiar dacă iniţial nu ai crede acest lucru. Acest spaţiu este frecventat cel mai mult de musafiri, fiind locul unde acestia intră în casa dumneavoastră şi mergând pe premiza că prima impresie contează, cu siguranţă că este necesar să ne instalăm în hol un aparat de aer condiţionat care să nu dea impresia de casa în care nu poţi să stai din cauza căldurii insuportabile de aici.

Un aparat de aer condiţionat bun pentru fi montat în hol este - Aparatul de aer condiţionat Samsung Triangle 12000 BTU Wi-Fi, Clasa A++, Funcţie încălzire, Smart control Wi-Fi, Easy Filter Plus, AR12NXWSAURNEU. Acesta este extrem de facil de utilizat datorită faptului că poate fi controlat direct cu telefonul mobil şi în plus este dotat şi cu un Easy Filter Plus care ne asigura igiena şi sănătatea de care avem atâta nevoie zi de zi.

Design-ul elegant cu siguranţă că se asortează perfect într-un hol iar tehnologia rapidă de răcire ne asigura o factură lunară la lumina foarte mică. Forma triunghiulară pe care o are nu face parte doar din design, ea aducând la pachet o răcire pe un spaţiu mult mai larg.

Instalarea în birouri

Biroul este locul unde chiar trebuie să avem montat un aparat de aer condiţionat, aici fiind locul unde din vina unui calculator de tip desktop camera încălzindu-se mult mai repede spre deosebire de alte spaţii. Un exemplu de aparat de aer condiţionat perfect pentru a fi instalat în birouri este - Daewoo DSB-F1888ELH-VK, 18000 Btu, Inverter, Kit de instalare, Clasa A++.

Acesta a fost construit cu mare atenţie oferind utiizatorilor un consum mic de energie dar în acelaşi timp şi o rată mare de răcire a biroului unde este instalat. Cu o rată eficientă de răcire de 18000 BTU şi dotat cu un invertor ECO, acest aparat de aer condiţionat funcţionează conform nevoilor şi cerinţelor noastre, cu ajutorul lui evitându-se cu succes variaţiile de temperatura care ne pot cauza îmbolnăvirea.

Instalarea în săli de aşteptare

Aglomeraţia aduce de la sine o temperatura mai mare în locul unde sunt mulţi oameni la un loc. O sala de aşteptare este un astfel de spaţiu unde se gasesc mulţi oameni iar căldura care se creează aici cu siguranţă că aduce cu ea o stare de nelinişte, nervozitate şi nerăbdare.

Un aparat de aer condiţionat de tipul LDK Aeolus 12 Inverter, eficienta energetica A+++, 12000BTU este ideal a fi instalat într-o sala de aşteptare unde se adună zilnic zeci de oameni. Acesta dispune de o tehnologie avansată de răcire şi încălzire, asigurând atât confortul dar şi o factură la lumina redusă cu aproximativ 30 %. Iar în timpul iernii, indiferent dacă temperatura de afară este sub – 15 grade sau mai mare, LDK Aeolus 12 Inverter, Clasa A+++, 12000BTU ne asigura o încălzire eficientă şi rapidă.

Instalarea în bucătărie

În spaţiul unde se găteşte zilnic, un aparat de aer condiţionat nu poate lipsi. Datorită căldurii extreme care se produce de la aragaz sau cuptor este de neconceput ca într-o bucătărie să nu fie montat un aparat de aer condiţionat.

În cazul în care încă nu ştiţi pe care să îl cumpăraţi, aparatul de aer condiţionat Zephir MI-24KF32, 24000 BTU, Clasa A++ este o alegere bună, asta în cazul în care doriţi ca şi facturile la lumina să fie mai mici. Acest dispozitiv de răcire / încălzire dispune de o tehnologie avansată care ne asigura răcirea sau încălzirea bucătăriei rapidă dar în acelaşi timp şi eficientă iar designe-ul sau o să se asorteze cu siguranţă în aproape orice bucătărie.

Instalarea în baie

Aburii fierbinţi din baie ne pot îmbolnăvi, mai ales dacă obişnuim să ieşim din baie de la o temperatura prea ridică la o temperatura prea scăzută. Tocmai de aceea este extrem de indicat ca atunci când ne amenajăm spaţiul locativ sau când ne cumpărăm o locuinţa nouă să ne achiziţionăm şi un dispozitiv de aer condiţionat de răcire / încălzire pe care să îl instalăm în camera de baie.

Un exemplu de astfel de aparat perfect pentru a fi montat ulterior în baie este - Argo Relax, cu KIT INSTALARE inclus, Inverter, 10000 BTU, Clasa A. Acest aparat de aer condiţionat spre deosebire de alte astfel de dispozitive este mobil, astfel încât poate fi mutat când vrem, oriunde. Fiind un aparat portabil este ideal a fi aşezat în baie şi astfel să îl putem muta cu uşurinţă oriunde dorim, mai ales în cazul în care locuim la o casă pe pământ şi camera de baie este mare. În plus, pe partea laterală a aparatului o să descoperiţi şi o telecomanda cu ajutorul căreia putem să îl controlăm iar timer-ul programabil ne ajută să îi setăm temperatura şi viteza de circulare a aerului după bunul plac.

