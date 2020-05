Medicul estetician Adina Alberts, despre poziţiile sale privind COVID-19: „Daţi-mi voie să mă caracterizez eu şi să nu permit altora să îşi bată joc de munca mea“

Medicul estetician Adina Alberts a declarat că se simte „atacată de presă“, în ultima perioadă, şi a ţinut să ofere explicaţii cu privire la sfaturile pe care le-a oferit în contextul pandemiei de coronavirus.

Adina Alberts a menţionat că nu este împotriva vaccinării, că i-a sfătuit pe oameni să poarte măşti de protecţie şi că a oferit „o bibliografie care să conţină studii şi cercetări ştiinţifice clare“ în legătură cu substanţele pe care le-a prezentat drept salutare în lupta cu COVID-19: băutura tonică cu conţinut de chinină şi albastrul de metilen.

„Zilele trecute am primit mai multă «atenţie» din partea presei decât de obicei, fie ea reprezentată prin publicaţii sau prin opinii personale ale unor jurnalişti, «bazate» pe declaraţiile unor activişti fără identitate, fără performanţe profesionale sau sociale. Evident, m-am întrebat: De ce atâta ură? Nu pot să spun că nu mă aşteptam la diverse atacuri, însă spun cu toată sinceritatea că eram pregătită să înfrunt nişte atacuri «elevate», bazate măcar pe frânturi de adevăruri, nu să mi se arunce nişte fleacuri care sunt demontabile de orice vertebrată cu doi neuroni. Îmi pare rău să constat că şi breasla jurnalistică deţine panoplia proprie de gogomani şi gogomăniţe. Întotdeauna am preţuit presa, pentru că atunci când am început eu colaborarea cu ea (să tot fie vreo 20 de ani), presa era câinele de pază al societăţii, al democraţiei şi al adevărului. Un apărător al omului, o balanţă vizibilă a dreptăţii. Ştiu că fără presă, nu am mai fi existat demult– şi le transmit tot respectul jurnaliştilor din linia I! De aceea, nu mi-am permis vreodată să persiflez un jurnalist sau să nu-i răspund la solicitare. Totuşi nu pot trece cu vederea apartenenţa unora, lupta lor pentru a servi interesele unor grupuri obscure şi dubioase, iar binele este mânjit cu noroi şi ridicol, pe principiul «să moară şi capra vecinului»! În ceea ce mă priveşte, am fost atacată de câteva ori în cariera mea. Şi ştiu că este şi va fi o luptă permanentă cu tendinţele nesimţite“, a scris medicul estetician.

Adina Alberts a continuat: „Daţi-mi voie să mă caracterizez eu şi să nu permit altora să îşi bată joc de munca mea. Dragii mei, am fost primul medic din România care, la debutul pandemiei, în ciuda tuturor opiniilor interne şi internaţionale împotriva purtării măştii, eu v-am informat că trebuie să purtăm mască, şi v-am arătat şi cum putem să ne confecţionăm măşti textile, noi singuri, acasă! Subliniez din nou, am făcut acest lucru deşi OMS, dr Arafat şi prof. Streinu Cercel susţineau contrariul! Apoi v-am explicat cum e cu băutura tonică cu conţinut de chinină (substanţa naturală din care derivă hidroxiclorochina, medicament utilizat azi la scară planetară atât pentru prevenţie cât şi curativ anti COVID-19), propunându-vă ca o posibilă, logică varianta, ideea de o consuma pentru a fi (poate) mai protejat în faţa acestui virus. (NB: hidroxiclorochina dispăruse deja din toate farmaciile).

Nu sunt şi nu am fost niciodată împotrivă vaccinării. Ci sunt împotriva abuzurilor, a schemelor încărcate, nepersonalizate, a vaccinurilor plurivalente, a vaccinării «după ureche» fără niciun fel de anamneză în prealabil.

Despre Albastrul de metilen cred că am spus foarte clar tot ce era de spus. Am oferit o bibliografie care să conţină studii şi cercetări ştiinţifice clare. Nu există medic în România care să nu cunoască beneficiile acestei substanţe. Şi totuşi eu sunt blamată pentru aducerea în dezbaterea publică a AM, de către nonmedici! Da, Albastrul de metilen, care costă 2 lei (acum 5 lei), şi se găseşte şi-n vârf de munte, dacă îmi permiteţi această uşoară exagerare, e un bun agent de prevenţie, un antimalaric (mai eficient decât hidroxiclorochina) şi un foarte bun dezinfectant al organismului. Mai nou, se pare că are rol în refacerea celulei nervoase, studii ample sunt în curs de efectuare pentru a certifica valenţele albastrului de metilen în refacerea neuronilor în demeţa Alzheimer“.

Medicul estetician a blamat presa şi pentru faptul că a menţionat „foarte des“ că este soţia omului de afaceri Viorel Cataramă.

„Un alt aspect menţionat foarte des în ultima săptămână a fost faptul că sunt soţia lui Viorel Cataramă. Aşa, şi?! Este singurul om de pe planeta asta care a luat taurul de coarne, în mod voit, gândit, riscându-şi propria-i viaţă pentru un crez. Nu, nu am fost de acord cu el! Am luat atitudine. Am sperat până în ultimul moment că va renunţa. Dar el era decis să meargă până la capăt. Aşa că a trebuit să mă autoizolez într-o altă locuinţă împreună cu fetiţa noastră. Până la urmă ce soţie este de acord ca tatăl copilului ei să îşi rişte viaţa? Scuzaţi-mă, dar nu înţeleg. Mai e ceva de adăugat aici?!? De ce vor unii să dispar? Oameni buni, mai deţin încă două recorduri cu care probabil că deranjez. Am fost singura entitate medicală care am pus la dispoziţia autorităţilor, pe perioada pademiei, în mod gratuit, atât clinica cât şi expertiza mea de medic. Şi ce credeţi?! Nu le-a trebuit! Nicio autoritate nu a dorit să fructifice acest ajutor, repet, gratuit. Şi acest lucru s-ar putea/părea să coste electoral pe cineva.

Şi sunt singurul antreprenor care plăteşte lunar pensii private pe viaţă unui număr de 5 pensionari din ţară, dublandu-le practic pensiile. Fac acest lucru de mai bine de un an, şi o voi face pentru tot restul vieţii dumnealor. Vreau să trag un semnal de alarmă public, vreau să atrag atenţia oficialităţilor asupra acestei categorii atât de fragilă de populaţie, cu nevoi speciale. Este momentul să începem să ne respectăm seniorii“.

„Etichetele pe care le port acum, cele de avertizor, filantrop, medic onest, om corect, apropiat de oameni sunt onorabile şi mă mândresc cu ele! Sunt aici să ajut. Atât cât pot, aşa cum pot. Voi lupta să le menţin, fie că se supără clasa politică, anumiţi inşi din presă sau din Big Pharma etc.Ultima găselniţă, ca să vedeţi cât de departe sunt dispuşi unii să meargă pentru a mă da la o parte, este că nu apar în motorul de căutate al Colegiului Medicilor din România, ceea ce înseamnă că eu aş practica medicina ILEGAL. Schimbaţi-vă dioptriile stimabililor, şi încercaţi o nouă căutare!“, a conchis medicul estetician.