Academicianul Ovidiu Bojor, despre îmbunătăţirea funcţiilor cognitive, cum ne afectează stresul şi care sunt inamicii longevităţii

Doctor în farmacie, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi al Academiei de Ştiinţe şi Arte din SUA, Ovidiu Bojor a explicat în cadul interviurilor „Pastila de motivaţie“ care sunt regulile după care se ghidează la 95 de ani pentru a-şi asigura sănătatea şi longevitatea, cum ne îmbunătăţim activitatea cerebrală şi cum ne influenţează gândurile, emoţiile sau fricile.

Adevrul: Cum suntem afectaţi de gândurile, emoţiile sau fricile care ne încearcă zi de zi?

Academician Ovidiu Bojor: Dacă nu avem suficientă tărie spirituală, gândurile negative ne afectează la fiecare pas. Ne afectează starea spirituală şi atunci începe şi organismul să slăbească, iar bolile mai puţin grave încep să apară. Unul din secretele vieţii este stabilirea unui echilibru între mental, spiritual, fizic şi energetic. În primul rând, trebuie să recurgem la forţele noastre interioare şi la dezvoltarea activităţii cerebrale. Din păcate, noi nu folosim decât 25-35% din capacitatea creierului nostru. Restul nu ştim să o folosim. Aşa cum halterofilii fac exerciţii în fiecare zi, aşa şi noi trebuie să lucrăm pentru dezvoltarea capacităţii noastre psihice.

Ce presupune acest antrenament?

În primul rând, retragerea în liniştea interioară, dezvoltarea sentimentelor nobile prin meditaţie, rugăciune şi detaşare completă de tot ce este dăunător în jurul nostru.

Susţineţi periodic conferinţe şi aţi scris peste 40 de cărţi. Cum vă menţineţi energia?

După 30 de ani mi-am modificat radical stilul de viaţă. Am renunţat la viaţa dezordonată şi mi-am stabilit câteva reguli esenţiale. Noi suntem în sistemul solar, aşa că am hotărât să urmez soarele. Ziua are 24 de ore, dacă o împărţim în 3, atunci în primul 8, imediat după ce răsare soarele, începem activitatea. Dedicăm acest interval muncii serioase prin care putem să ne asigurăm o viaţă demnă. Al doilea 8 l-am denumit „odihnă activă“, este partea cea mai frumoasă din viaţa noastră. Aici selectăm ce ne place cel mai mult să facem: dans, sport, pictură. Al treilea 8 îl dedicăm refacerii celulelor nervoase, avem nevoie de odihnă şi somn profund. Aş recomanda tuturor să se retragă cu 2 ore înainte de miezul nopţii, când este somnul alfa, somnul care asigură corpului şi sistemului mental o odihnă perfectă.

Care sunt aliaţii şi inamicii longevităţii?

Invidia ne afectează extraordinar de tare, am comparat-o întotdeauna cu rugina care roade fierul. În loc să ne bucurăm de succesul prietenilor noştri, apare viermele invidiei care ne macină sufletul.

Stresul cum ne afectează, este una din cauzele care produc boli?

Categoric. O încadrez în concepţia veche a strămoşilor noştri. Este o boală a spiritului, o boală sufletească. Traco-geto-dacii spuneau că dacă sufletul este bolnav, nici corpul nu poate fi sănătos. Stresul se resfrânge asupra psihicului, ne macină, ne distruge şi ne abate de la calea cea bună.

Sunt obişnuită ca atunci când vorbiţi despre o problemă să aveţi şi o soluţie. Pentru stres ce remedii avem?

Iubirea. Care trebuie să fie deviza fiecăruia dintre noi când deschidem ochii spre lumină. Iubirea faţă de Creator şi faţă de creaţie. Cu cât urci mai sus, orizontul se lărgeşte, până ajungi în vârful piramidei, unde deasupra ta nu mai este decât Dumnezeirea. Se aplică în toate, în muncă, în iubire, în relaţiile dintre oameni.

Ce mentori a avut academicianul Ovidiu Bojor şi ce aţi învăţat de la fiecare în parte?

Am avut nişte oameni deosebiţi, martiri pentru credinţă: monseniorul Ghika, Nicu Steinhardt, părintele Suciu şi cei 7 episcopi care au fost exterminaţi în lagărele şi temniţele comuniste de la Sighet. De la fiecare am învăţat abecedarul iubirii, înţelepciunea superioară care diferenţiază omul de animale, am învăţat că în momentele de cumpănă din viaţă este bine să mă reculeg şi să cer ajutorul divin. Dar, cel mai important, mi-au spus că ceea ce pot rezolva de unul singur nu am dreptul să cer de la divinitate. Nouăzeci la sută din lucruri ne-au fost date în viaţă pentru a le rezolva singuri, fără a cere ajutorul altora.

