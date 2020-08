5.000 de familii vor să adopte un băieţel orfan după ce clipul poveştii sale a devenit viral: „Mi-ar plăcea să am cui să spun mamă şi tată” VIDEO

Un băiat de 9 ani din Oklahoma, aflat într-un centru de plasament, a primit mii de cereri de adopţie după ce povestea i-a fost difuzată la unul din postruile TV locale, scrie New York Post.

Jordan a povestit că cea mai mare dorinţă pe care o are este „să aibă o familie”, pentru a putea spune cuiva „mama sau tata“.

Băiatul, care se află în sistemul de plasament de şase ani, a declarat la postul de ştiri KFOR că este disperat să-şi găsească şi el o casă, simţindu-se singur după ce fratele său mai mic, Braison, a fost adoptat.

„Mi-ar plăcea să am o familie, să am cui să spun mama şi tata, ori doar mama sau doar tata. Nu prea îmi pasă. Este important să am oameni cu care să pot sta de vorbă când am nevoie. Sper să mă aleagă cineva", a spus Jordan

Întrebat unde s-ar duce dacă ar putea allege oricve loc din lume, băieţelul a răspuns: „la o petrecere de adopţie pentru o casă”.

În clipul emoţionant, Jordan a adăugat că îşi doreşte o familie, astfel încât să poate avea pe cineva alături să-l asculte oricând are nevoie”.

Asistentul social care se ocupă de plasamentul lui Jordan, Christopher Marlowe, spune că primit peste 5.000 de cereri de adopţie pentru el în ultimele săptămâni. Cupluri din toată ţara îşi doresc să-i ofere un cămin şi părinţi.

Marlowe spune că analizează acum toate aceste cereri şi încearcă să identifice familia potrivită pentru copilul de 9 ani. Marlowe a fost contactat inclusiv de familia care l-a adoptat pe fratele lui Jordan, care a spus că este deschisă la ideea de a-l adopta şi pe el şi astfel cei doi fraţi să fie din nou împreună.