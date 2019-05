4 activităţi ideale pentru a face mişcare, dacă nu eşti obişnuit cu efortul fizic

Cu toate acestea, să începi să fii activ nu înseamnă neapărat că trebuie să îţi faci un abonament la sala de fitness sau să te antrenezi pentru a alerga la maraton. Chiar şi unele activităţi distractive sau care nu îţi solicită foarte mult efort pot fi eficiente pentru a-ţi întări musculatura, a-ţi pune sângele în mişcare şi a arde câteva calorii. Iată care sunt cele mai bune metode prin care poţi începe să fii activ:

Plimbările prin parc

O plimbare de doar 20-30 de minute, într-un ritm de mers mai alert ca de obicei, îţi pune sângele în mişcare şi arde între 90 şi 200 de calorii. Potrivit unui studiu publicat în jurnalul Medicine and Science in Sports and Exercise, mersul pe jos în mod regulat ajută la reducerea riscului apariţiei bolilor cronice, inclusiv a celor cardiovasculare. Mersul pe jos poate fi benefic şi pentru reducerea stresului şi anxietăţii, ameliorării stărilor de depresie, scăderii tensiunii articulare, dar îmbunătăţeşte şi circulaţia, inclusiv cea de la nivel periferic.

Mersul pe bicicletă

Plimbările cu bicicleta sunt o modalitate excelentă de a te bucura de vremea frumoasă de afară în timp ce faci mişcare şi îţi exersezi musculatura. Bicicleta poate fi destul de solicitantă, în funcţie de viteza cu care pedalezi şi de traseul pe care îl alegi. Persoanele care merg la serviciu pe bicicletă şi renunţă să mai stea cu maşina în trafic sau să se înghesuie în mijloacele de transport în comun reuşesc să îşi înceapă ziua în forţă, fără stresul de la primele ore ale dimineţii şi să aibă mai multă energie în prima parte a zilei. În prezent, foarte multe companii le pun la dispoziţie angajaţilor locuri pentru a-şi lăsa bicicletele în siguranţă, astfel încât poţi încerca să ajungi astfel la lucru măcar două-trei zile pe săptămână.

O plimbare cu hoverboard-ul

Un mijloc de transport distractiv şi atipic, hoverboard-ul este soluţia ideală pentru cei care urăsc monotonia şi caută întotdeauna să testeze lucruri noi. Deşi pare uşor să te mişti cu un hoverboard, trebuie să ştii că acesta este mai solicitant decât ai crede la început. În doar 30 de minute de mers pe un hoverboard poţi arde până la 285 de calorii, iar postura pe care trebuie să o menţii şi mişcările necesare pentru a te deplasa îţi exersează musculatura şi te ajută să îţi îmbunătăţeşti coordonarea şi echilibrul.

Excursiile pe munte

O excursie pe munte te poate scoate din rutina zilnică şi este o modalitate extrem de eficientă pentru a-ţi lucra muşchii, a căpăta rezistenţă la efort şi a arde calorii. Dacă eşti la prima urcare pe munte, poţi începe cu un traseu uşor, pe o pantă cu înclinaţie redusă, astfel încât să te obişnuieşti gradual cu dificultatea pe care o presupune o astfel de activitate. Ulterior, te vei putea aventura şi pe rute mai dificile, mult mai solicitante, care să îţi testeze limitele. Totuşi, ţine cont că pentru traseele grele trebuie să fii într-o formă fizică de invidiat şi să ai rezistenţă la antrenamentele de tip cardio.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: