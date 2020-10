Părinţi în carantină: „Mă culc şi mă trezesc cu o senzaţie de apăsare şi simt nevoia de control“

Au devenit peste noapte educatori şi profesori cu normă întreagă de matematică, de limba română şi de muzică pentru copiii lor. În situaţii privilegiate, au rămas şi angajaţi cu normă întreagă, unii de acasă, alţii mergând în continuare la locul de muncă. Au activităţi casnice mai multe, dar încearcă să le ocupe şi copiilor cât mai bine timpul liber, de multe ori într-un spaţiu nu foarte generos. Pentru toate acestea, nu au putut să mai apeleze la ajutorul exterior – bonele sau bunicii.

Trăim cu toţii vremuri dificile, dar problemele şi îngrijorările sunt foarte diferite de la o persoană la alta, a constatat psihoterapeutul Raluca Chişcu la şedinţele de terapie online pe care le oferă în această perioadă. Pentru părinţi, fiecare zi este o provocare ce le pune la încercare echilibrul emoţional. Şi este firesc să aibă stări copleşitoare, să treacă de la optimism la panică şi incertitudine pentru ziua de mâine, spune specialistul.

„Sunt într-o continuă stare de alertă”

Cum decurge o zi obişnuită din viaţa părinţilor de pandemie ne-a descris recent una dintre cititoarele noastre, Olivia, din Bucureşti. Mamă a doi copii de 5, respectiv 7 ani, ea lucrează cu normă întreagă de acasă, online. „Sentimentul predominant pe care îl am în această perioadă este teama ca lucrurile să nu scape de sub control aici, în familie, iar pentru asta, eu sunt cumva într-o continuă stare de alertă, în priză 24 de ore din 24.

De când mă trezesc, fac planul în aşa fel încât la finalul zilei să bifez cât mai multe dintre lucrurile pe care le am de făcut. Iar planul acesta include: mâncare, rufe, ordine şi curăţenie (cât de cât), serviciul meu cu sau fără şedinţe în ziua respectivă, întâlnirea zilnică pe Zoom a copilului de la grădiniţă, lecţiile online ale copilului de la şcoală, lecţiile offline ale copilului de la şcoală (asta înseamnă sprijin la realizarea lor, printat ce e de printat, fotografiat/filmat, încărcat în aplicaţia şcolii), diverse proiecte extra pentru şcoală şi grădiniţă (experimente, construcţii, art&craft), comenzi online de mâncare şi alte lucruri necesare.

Sigur, aş putea renunţa la o parte dintre ele, însă copiilor le face realmente plăcere să lucreze pentru şcoală şi grădiniţă, acest lucru îi ţine ocupaţi în mod constructiv, iar dacă nu le-ar face, câteva ore pe zi, s-ar ciondăni pe diverse şi tot în capul meu s-ar sparge oalele.

„Ca părinte, este firesc să simţi nemulţumire, furie, frustrare şi să treci de la o stare emoţională la alta. Nimeni nu a fost pregătit pentru astfel de situaţii şi nu există un manual care să ne înveţe cum să ne gestionăm eficient multitudinea de sarcini şi de emoţii din această perioadă”.

Petronela Pop, psiholog World Vision România

Efectiv, jonglez zilnic cu toate. Timp exclusiv pentru mine şi jobul meu am dimineaţa, de la 7.00 la 8.30, când copiii au voie cu tableta şi telefonul. Le mai folosesc şi în timpul zilei, dar atunci exclusiv pentru grădiniţă/şcoală. Când încheie soţul serviciul, mai am o oră sau două în care să finalizez ce nu am reuşit peste zi. Uneori îmi propun să lucrez şi după ce adorm copiii, dar adorm deseori când îi culc pe ei şi mă trezesc dimineaţa panicată că mi s-au aglomerat taskurile”, ne-a povestit Olivia.

Ca ea sunt toţi părinţii care jonglează în această perioadă cu serviciul, cu şcoala online a copiilor şi cu activităţile casnice. Pentru toate cuplurile cu copii, la temerile fireşti pentru sănătate aduse de acest nou virus s-a adăugat şi o schimbare radicală a ritmului de viaţă. Cu grădiniţe şi şcoli închise, cu lipsa de sprijin a unor persoane care altădată erau implicate şi ele în creşterea copiilor şi cu un serviciu mutat uneori integral acasă, părinţii s-au văzut nevoiţi să găsească soluţii pentru cei mici.

Unii, precum Olivia, au recurs la soluţii de compromis: lucrează fie dis-de-dimineaţă, fie seara târziu, după ce copiii s-au culcat. Însă, acest lucru poate afecta şi calitatea, şi productivitatea muncii lor, ceea ce le periclitează serviciul. Alţii au decis ca partenerul cu venit mai mic să adopte soluţia şomajului tehnic, chiar dacă această soluţie aduce cu sine o scădere a veniturilor familiei.

În şedinţele de terapie oferite online în aceste săptămâni, psihoterapeutul Raluca Chişcu a observat că „mulţi părinţi prezintă semne de epuizare precum oboseală, iritabilitate, dificultăţi de concentrare a atenţiei şi scăderea eficienţei, lipsa chefului, perturbarea somnului şi modificări ale comportamentului alimentar. Ei se simt copleşiţi sub povara acestor emoţii, precum şi a multitudinii de responsabilităţi cărora trebuie să le facă faţă: sarcini parentale, sarcini de serviciu, activităţi casnice şi viaţă de cuplu”.

Presiunea de a îndeplini toate aceste sarcini este mai puternică pentru perfecţionişti. Suprasolicitaţi de multitudinea de sarcini, greu de rezolvat chiar şi cu o planificare riguroasă, ei pot să simtă că eşuează în muncă şi în parenting deopotrivă. La fel se întâmplă şi cu părinţii care tolerează mai greu incertitudinea în acest nou context. Regulile care se schimbă de la o zi la alta, nesiguranţa financiară şi informaţiile neclare despre noul coronavirus sunt motive de anxietate accentuată pentru aceşti părinţi.

„Se aşteaptă de la noi să fim buni pedagogi”

Pentru părinţii cu copii mici, provocarea este să le acorde mult timp pentru joc şi să-i supravegheze în fiecare clipă, dar lucrurile se complică pentru cei care fac şcoală online în această perioadă. „Cu atât mai dificile sunt sarcinile parentale pentru cuplurile cu doi sau mai mulţi copii, aflaţi în ciclul primar sau gimnazial, pentru organizarea lecţiilor online”, a constatat psihoterapeutul Raluca Chişcu.

Continuarea articolului, aici