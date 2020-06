Cum acţionează critica părinţilor asupra încrederii în sine a copiilor

Creierul uman este setat genetic să vadă pericolele. În schimb, dotările de bază nu ne ajută să gestionăm criticile. „Nu ţi-ai făcut tema!” “Ai greşit!” “Nu te mai îmbrăca în halul ăsta!” Astfel de mesaje din partea părinţilor distrug încrederea în propria persoană a celor mici.

“Părintele îi spune ai greşit de fiecare dată. Că să îl pregătească pentru viaţă. Copilul va greşi oricum, pentru că trebuie să experimenteze!”, a explicat Conf. dr. Gerogeta Panisoara pentru ştirile protv.ro

„Spun în special studentelor: cum să-ţi dresezi soţul. Şi toată lumea râde. Dar logică e aceeaşi: de câte ori are un comportment pe care ţi-l doreşti, trebui să-l încurajezi, de câte ori are un comportament pe care nu ţi-l doreşti, nu te lupta cu el. Pentru că atunci persoana respectivă intră intr-un comportament defensiv, consideră că trebuie să lupte cu tine. E o reacţie de apărare. Îl laşi în pace. Îl laşi să nu se întâmple nimic şi după aceea recompensezi comportamentele pozitive. Orice persoană va căuta recompense şi n-o să aibă comportamente negative. Noi glumim aici pentru că ar trebui să facem comportamente de dresaj cu cei din jurul nostru. Dar un cuvânt bun ajută!”, este de părere Prof. Dr. Ovidiu Panisoara.