Un model cu sindrom Down a uimit la New York Fashion Week: „Vreau să arăt lumii că nu există bariere“ FOTO

După prezentarea de modă, de care cei prezenţi au fost foarte încântaţi, Avila a declarat cu ajutorul unui translator că se simte foarte fericită şi că iubeşte cu adevărat defilarea pe podium, adăugând că a vrut să arate lumii că nu există bariere în lumea modei chiar şi atunci când vine vorba de frumuseţea unei femei, potrivit Daily Mail.

Avila visa să devină model de la o vărstă fragedă şi mereu şi-a dorit să defileze în cadrul New York Fashion Week şi iată că acum, la 21 de ani, tânăra şi-a îndeplinit visul. Totul a început după ce un model al designerului White a descoperit povestea tinerei de 21 de ani pe reţeaua socială Facebook. Astfel, visul fetei a ajuns în Statele Unite.

FOTO Facebook





Un alt model care are probleme de sănătate şi care a defilat la New York Fashion Week este Tae McKenzie. McKenzie merge în scaun cu rotile şi este diagnosticată cu o formă rară de epilepsie. Pentru ea, modelingul este o ocupaţie zilnică, îl studiază şi doreşte să devină actriţă. Prin participarea la New York Fashion Week, modelul urmăreşte să încurajeze alte femei, deoarece ştie că există multe persoane care se află în situaţia ei şi care nu cred că visurile pot fi îndeplinite. McKenzie consideră că nu există nimic ce să nu poţi face şi că Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt, dincolo de ceea ce spun doctorii.

White, ca designer care se focusează în special pe crearea de ţinute pentru bal, carnaval şi ocazii speciale, a vrut să demonstreze că nu există bariere şi niciun tipar care să ateste frumuseţea unei fete. Designerul vrea să promoveze atât modelele în scaun cu rotile, dar şi cu sindromul Down. Aceasta a adăugat că misiunea ei este să schimbe viziunea lumii şi nu vrea să se rezume doar la creatul rochiilor, iar persoanele ca Marian Avila şi Tae McKenzie sunt persoane care ar putea rupe limitele din industria fashion.