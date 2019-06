Povestea primei tinere cu autism care participă la Miss Florida: „Sunt capabilă să inspir oamenii şi să deţin un titlu“

Rachel Barcellona, o tânără în vârstă de 22 de ani, concurează pentru titlul de Miss Florida.

Femeia va fi prima concurentă diagnosticată cu autism care participă la competiţia de frumuseţe ce urmează să aibă loc luna aceasta, în Lakeland, relatează Daily Mail.

Rachel vrea să demonstreze că boala pe care o are nu o împiedică să participe la astfel de concursuri.

„Poţi găsi partea bună pentru tine în orice. Tot ce trebuie să faci este să participi, pentru că acest gest chiar poate să facă o fată să fie mai încrezătoare şi o ajută să fie o femeie uimitoare“.

A post shared by Rachel Barcellona (@rachelbarcellona) on

Tânăra a mai mărturisit că doctorii i-au spus că nu va reuşi niciodată să termine şcoala din cauza autismului, însă acest feedback negativ nu le-a descurajat pe ea şi pe mama ei: „Credea că o să fiu deja moartă înainte de a se întâmpla. Deci nu puteam fi nicăieri fără mama mea, care este asistentă practicantă şi pur şi simplu este minunată. O iubesc“.

View this post on Instagram

I did it! So excited!!!! #nevergiveup #missmanatee #missmanateeriver #missflorida #missfloridapageant #crown #pageant #pageantqueen #pageantlife #autismacceptance #autism #autismawarenessmonth