Noua senzaţie în lumea modei, ţinta glumelor pe internet: s-a lansat poşeta minusculă în care „ar putea încăpea demnitatea celei care o poartă“

S-au dus vremurile când geanta era menită sa fie şi utilă, dincolo de ideea de a impresiona din punct de vedere stilistic.

De când şi-a făcut debutul pe catwalk, la Săptămâna Modei de la Paris, geanta minusculă a brandului Jacquemus, Mini Le Chiquito, a devenit o senzaţie în lumea modei, dar şi ţinta glumelor în mediul online.

Pe reţelele sociale au apărut deja glume pe seama lucrurilor care pot fi purtate în geanta mai mică decât un portofel.

Utilizatorii de Twitter se amuză spunând că în poşetă ar putea încăpea o bomboană mentolată, un stick USB, un tampon OB, un cerceluş sau un inel, gene false sau demnitatea celei care o poartă.

Un utilizator a sugerat, în mod ironic, pe Twitter că aceasta „reprezintă trauma pe care o purtăm cu noi în fiecare zi“.

When you say you carry “little to no” emotional baggage. @jacquemus pic.twitter.com/AmF9SisAB2