NISSA dă startul reducerilor de Black Friday

Miercuri, 13 noiembrie, de la ora 09:00, brandul dă startul celui mai aşteptat eveniment de shopping al anului şi pregăteşte sute de oferte speciale, sute de produse fiind reduse cu până la 80%.

www.nissa.ro, anunţă reprezentanţii brandului. Reducerile vor fi disponibile în toată reţeaua de magazine şi online peanunţă reprezentanţii brandului.

În plus, reprezentanţii NISSA au anunţat că anul acesta primii 50 de clienţi care ajung în fiecare dintre cele 14 magazine şi achiziţionează în valoare de minimum 500 de lei primesc o bijuterie cadou în valoare de 199 lei.





NISSA este unul dintre cele mai cunoscute brand-uri de îmbrăcăminte din România. Magazinul îşi întâmpină săptămânal clienţii cu modele noi, iar ţinutele de seară spectaculoase, în ediţii limitate, sunt un must have al acestui sezon, dar şi pentru petrecerile sfârşitului de an.



Magazine NISSA:

BUCUREŞTI





Afi Palace Cotroceni: 10:00 – 22:00

Băneasa Shopping City: 10:00 – 22:00

Bucureşti Mall-Vitan: 10.00 - 22.00

Cora Pantelimon: 09:00 – 22:00

Promenada: 10:00 – 22:00

BACĂU





Arena Mall: 10:00-22:00

BRAŞOV





Coresi Shopping Resort: 10:00 – 22:00

CONSTANŢA





Maritimo Center: 09:00 – 22:00





City Park Constanţa: 10:00-22:00

IAŞI





Palas Mall: 10:00 – 22:00

PITEŞTI





Centrul Comercial Jupiter City: 09:30 – 21:30

PLOIESTI





Afi Ploiesti : 10:00 – 22:00

TIMIŞOARA





Iulius Mall: 09:30 – 21:30

Sibiu





Promenada Sibiu : 10:00 – 22:00