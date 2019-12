Cum ne îmbrăcăm la un party de Crăciun la cabană, în club sau la restaurant FOTO

Stilul anilor ’80 este încă prezent şi în ceea ce priveşte ţinutele pentru petrecerile acestui final de an. Acest aer retro şi disco se regăseşte în materialele metalizate, cu glitter sau paiete, dar şi prin prezenţa mânecilor bufante şi a umerilor căptuşiţi. Astfel, pentru o petrecere de Crăciun la un restaurant mai pretenţios, unde este necesară o ţinută elegantă, putem alege o rochie cu o croială simplă, mai cuminte decât am alege pentru un party de Revelion, de exemplu, unde avem voie să fim ceva mai extravagante.

Pentru o ţinută minimalistă, dar de efect, brandul MSGM a propus rochia midi din piele neagră, cu mâneci lungi şi umeri căptuşiţi, dar cu decolteu adânc. Modele de o simplitate fermecătoare a prezentat şi designerul Marcel Ostertag în colecţia sa pentru iarna lui 2019-2010, chiar dacă a folosit materiale metalizate şi transparente. Ba chiar rochiile închise până la gât au dat impresia unei sfioşenii şcolăreşti, la fel şi detalii precum volanele, observă editorul de modă Kerry Pieri pentru revista „Harper’s Bazzar“.

Rochiile colorate cu imprimeuri florale, prezentate de Luisa Beccaria, sunt, de asemenea, de o frumuseţe aparte, atât prin cromatica aleasă, cât şi prin tipul imprimeurilor romantice. Pentru seara de Crăciun putem opta şi pentru o salopetă din satin cu volane, pe sub care adăugăm o maletă cu fir argintiu şi completăm cu o pereche de botine cu imprimeu şarpe, în stilul recentelor creaţii semnate de designerul german Marcel Ostertag.

Pentru un outfit senzual: catifea şi satin roşu

Dacă trecem în registrul rochiilor simple, dar foarte senzuale, catifeaua şi satinul nu pot lipsi. Rochia roşie este o alegere clasică pentru petrecerea de Crăciun, iar modelele prezentate de Julien Fournié, Adeline André şi Meltem Özbek împacă toate gusturile, începând cu rochia lungă şi amplă, cu umeri căptuşiţi, rochia tricotată sau rochia parte peste parte de catifea, cu mâneci lungi, decolteu şi crăpătură pe picior.

Din seria rochiilor sexi, fără a depăşi însă limitele unei senzualităţi de bun gust, nu lipseşte rochia de tip furou sau slip dress, împreună cu care putem îmbrăca o scurtă din blană artificială într-o nuanţă ieşită din zona clasică, de exemplu un verde închis, după modelul propus de creatoarea de modă Sophie Joy, originară din Noua Zeelandă.

Fundele şi penele, accente de sărbătoare

Detaliile aparte, care fie creează o legătură cu ideea de Crăciun, fie sunt elemente menite să adauge un plus de eleganţă unei ţinute, fac şi ele parte din arsenalul ţinutelor de Sărbători. Fundele sunt perfecte pentru a sublinia ideea de cadou, iar rochiile cu funde au fost incluse în colecţii atât de Chanel, cât şi de brandul Ultrachic.

Nu în ultimul rând, penele au fost preferate de o mulţime de designeri, iar rochiile din voal negru, transparent, cu imprimeuri florale, de la Chanel, au primit pe alocuri şi accente din pene delicate.

Outfit disco pentru petrecerile la club

Dacă trebuie să participăm la o petrecere organizată de companie într-un club în vogă, aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori, alegerile vestimentare pot fi mai îndrăzneţe, o bună ocazie de a le dezvălui colegilor şi o altă latură a personalităţii noastre. Bineînţeles, a dezvălui mai mult nu înseamnă să picăm în vulgaritate. Şi de această dată putem apela cu încredere la o rochie tip furou, dar mini sau până la genunchi, ori la rochii roşii ca focul, strălucitoare, cu decolteuri generoase şi umeri evidenţiaţi, care aduc aminte de perioada disco a anilor ’80, ca în exemplele oferite de creatorul de modă Zuhair Murad.

Rochile mini din voal sau dantelă albă pot fi completate de jachete sau scurte din blană albă, o altă ţinută preferată a acestui sezon fiind cea all white, în ton cu prima zăpadă aşternută. Desigur, o ţinută de petrecere în club poate fi compusă şi din pantaloni mulaţi sau tip ţigaretă, din piele sau din imitaţie de piele, la care putem îndrăzni să etalăm o jachetă din blană colorată într-o nuanţă puternică de portocaliu sau magenta. Pantalonii pot fi şi cu talie înaltă, din satin, de un roz pudrat, eventual ornaţi pe laterale cu volane, la care asortăm o bluză grena transparentă, acoperită cu paiete, inspiraţi de propunerile prezentate în colecţia Redemption.

Şic la munte: tricotajele all white

Pentru un Crăciun petrecut la cabană sau la un hotel din zona montană, avem nenumărate opţiuni vestimentare, dintre care se evidenţiază cea complet albă. Jean Paul Gaultier a prezentat un superb compleu tricotat, format din pulover şi fustă conică, în care au fost combinate pielea, tricotul şi penele. La Genny s-a remarcat un ansamblu compus din rochie simplă din satin şi o vestă lungă, matlasată, cu guler de blană. Marc Cain a optat pentru puloverul clasic tricotat, pantaloni largi, fular alb supradimensionat şi, ca element excentric, papuci cu blană, de asemenea albi.

Stilul french şic este o alegere ideală pentru un party de Crăciun la munte, iar Balmain şi Kate Sylvester au dovedit acest lucru, graţie ţinutelor croite din materiale confortabile, rochii fie tricotate, fie realizate din materiale pufoase şi călduroase, ansmablu din care nu trebuie să lipsească bereta aşezată pe-o parte. Rochia pulover este o altă piesă de rezistenţă nu numai a sezonului rece, dar şi a bagajului festiv de Crăciun. Modelele mini propuse de Marc Cain, din materiale cu printuri animal, alături de care merg de minune cizme peste genunchi, din piele, sunt spectaculoase, fără a fi prea extravagante, pentru o locaţie de munte.

Sexi şi foarte feminină este şi combinaţia dintre o fustă mini, eventual din blană, cum sunt cele semnate House of Ogan, şi pulovere largi, tricotate. De altfel, tricotajele sunt perfecte pentru o petrecere la gura şemineului, iar Philosophy Di Lorenzo Serafini, Marco Rambaldi şi The 2nd Skin Co au prezentat zeci de propuneri vestimentare, colorate şi vesele ori mai sobre, dar la fel de confortabile, pentru astfel de împrejurări. Celine, pe de altă parte, oferă o altă abordare vestimentară: stilul boem, hippie, al anilor ’70, cu rochii midi fluide, o vestă de blană pe deasupra şi cizme maro din piele, ori versiunea cu jeanşi evazaţi, o bluză simplă cu decolteu şi un cojoc midi cu motive etnice.