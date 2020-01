2020, anul schimbării: la ce haine renunţăm şi ce ţinute cumpărăm. Bufant, animal print, piele, în trend FOTO

Criticii de modă consideră că în 2020 ar trebui să spunem adio ochelarilor cu lentile ridicol de mici, colanţilor scurţi purtaţi în afara sălii de fitness ori pantofilor sport butucănoşi, atât de promovaţi în ultimele sezoane. În schimb, faceţi loc ţinutelor monocrome, celor din piele şi mânecilor bufante

Anul 2019 ar putea fi botezat, printre altele, şi anul pantofilor urâţi, aşa cum este de părere editorul de modă al revistei „Harper's Bazaar“, Lauren Alexis Fisher. Vizaţi în mod deosebit sunt pantofii sport butucănoşi de la Balenciaga, atât de promovaţi de vedete şi modele pe tot parcursul anului trecut. Estetica urâtului este adesea abordată şi în moda cea de toate zilele, iar aceşti sneakers sunt o dovadă că aproape orice poate să aibă succes în rândul iubitorilor de modă, dacă este suficient de vizibil.

Accesorii cool, nu şi practice

Deloc practici, ochelarii cu lentile micuţe, alungiţi sau rotunzi, purtaţi pe vârful nasului, mai degrabă ca accesoriu cool, ar trebui să-şi încheie la rândul lor perioada de succes. Din seria accesoriilor fără nici un fel de atribut practic fac parte şi microgenţile sau nanogenţile, aşa cum au fost denumite de designeri. Prezente în colecţiile unor branduri ca Jacquemus şi chiar Chanel, aceste modele de poşete caricaturale, în care abia dacă intră un card, au unicul rol de a atrage atenţia asupra posesoarei. Inclusiv genţile confecţionate din plastic transparent, care lasă la vedere întregul conţinut, au primit o bilă neagră de la criticii de modă. Aceştia blamează lipsa de intimitate, dar şi timpul pe care îl pierdem selectând ce am putea să purtăm într-o astfel de geantă pentru a arăta bine, dar şi pentru a le comunica celor din jur mesaje pe care sperăm să le descifreze.

„Colanţii Kim“, pe lista neagră

Un alt accesoriu deloc apreciat de specialiştii fashion sunt bentiţele căptuşite. Departe de a conferi purtătoarei un aer regal, aceştia consideră că astfel de bentiţe reprezintă o încercare nereuşită de a avea o coafură elegantă, ba chiar că vom sfârşi prin a arăta ca o elevă neinteresantă. Pe lista neagră se află şi una dintre piesele vestimentare promovate până la saturaţie de starul de televiziune Kim Kardashian, respectiv colanţii scurţi sau bike shorts. În timp ce Kim nu a făcut decât să promoveze cu succes piesele din colecţia vestimentară Yeezy, realizată de soţul Kanye West, această introducere în moda de zi cu zi a unor pantaloni care nu ar trebui să depăşească limitele sălii de sport nu este agreată de criticii din domeniul fashion.

Nu în ultimul rând, imprimeurile tie-dye sau acuarelă, obţinute printr-un procedeu de vopsire care a cunoscut momentul de glorie în anii '60, în epoca flower power, ar trebui să rămână „uniforma“ festivalurilor muzicale, locuri unde vrem să ne simţim liberi şi rebeli, nu să fie etalate indiferent de împrejurare, punctează criticul de modă Julia Hobbs pentru revista „Vogue“.

Vedetele anului: costume cu pantaloni scurţi

După ce am făcut oarece spaţiu în garderobă, este momentul să descoperim ce haine putem să cumpărăm încă de pe acum pentru a fi în ton cu moda anului 2020, asta dacă nu avem deja o parte dintre ele printre vechile achiziţii. Una dintre vedetele incontestabile va fi costumul cu pantaloni scurţi, dincolo de sacourile asortate în fel şi chip. Putem purta, de exemplu, costume monocrome, pentru că ţinutele într-o singură nuanţă se numără printre tendinţele acestui an, însă pentru a fi la modă trebuie să descoperiţi un look cu pantaloni scurţi sau trei sferturi pe care să-l completaţi cu un sacou şic, după modelul exemplelor regăsite în colecţiile Bottega Venetta şi Tod’s.

Bufant, animal print, piele

Rochiile, cămăşile, pardesiele, cardiganele sau orice altă piesă vestimentară care îmbracă partea superioară a corpului trebuie să aibă anul acesta mâneci bufante. Bineînţeles, depinde de fiecare în parte cât de înfoiate aveţi curajul să le purtaţi. Cert este că pot fi adaptate atât pentru un stil romantic, boem, cât şi pentru unul punk sau rock, iar pentru acesta din urmă putem asorta o pereche de pantaloni din piele artificială. Prin urmare, versatilitatea unei astfel de ţinute depinde doar de talentul stilisitc al fiecăruia. Şi pentru că am amintit de piele, iată încă un „must haveˮ al următoarei perioade. Ţinute „all leather“, cu fuste şi bustiere ca în cazul Givenchy, pardesie lungi din piele, cizme din piele, şi o atitudine de „femme fatale“ pe măsură conturează trendul amazoană anunţat încă de anul trecut. Iar această linie vestimentară este continuată de imprimeurile animal, care rezistă de sezoane bune, cu modele din ce în ce mai complexe şi mai variate, cum sunt printurile model girafă sau mixul de printuri şarpe şi leopard etc.

De la dungi la ţinute croşetate

Imprimeurile cu dungi trebuie şi ele bifate în următoarea perioadă, acestea reprezentând o adevărată provocare pentru pasionatele de modă care le pot descoperi în cele mai surprinzătoare ipostaze, o sursă de inspiraţie fiind modelele sport din colecţia KXXK. Iar pentru doamnele şi domnişoarele care apreciază piesele vestimentare croşetate, 2020 este anul revenirii rochiilor cu modele împletite complexe ori minimaliste, clasice ca cele semnate de Celine sau cu aer modern de la Stella McCartney.

Pardesiul şi cardiganul, piese de bază

Cardiganele şi pardesiele sau trench-urile sunt haine de exterior care vor fi anul acesta asortate în fel şi chip pentru a obţine ţinute de zi interesante sau spectaculoase, pentru cele mai diverse ocazii. Merită studiate pardesiele care combină materialele textile cu pielea, ca la Sportmax, ori cele cu detalii neaşteptate, cum sunt mânecile cu volane gândite de Sudi Etuz, sau pardesiul clasic bărbătesc surprinzător completat la Annakiki cu pantaloni trei sferturi din stofă, cămaşă albă, cravată şi pantofi cu toc. Cardiganul, pe de altă parte, iese din zona pieselor vestimentare cuminţi şi poate deveni o adevărată bijuterie îmbogăţită cu detalii preţioase cum sunt pietrele colorate şi broderiile sau element care subliniază eleganţa unui outfit, ca în exemplele oferite la Chanel. Miu Miu, în schimb, vede în cardiganul anului 2020 piesa care are rolul de a pune în valoare delicateţea şi senzualitatea unei rochii albe de vară.

Pentru firile moderne, gata oricând să epateze, culorile neon reprezintă răspunsul momentului, iar ţinutele sport sau cu aer futurist sunt cele în care astfel de culori arată cel mai interesant. Bineînţeles, pot fi abordate şi pentru a aduce culoare unei ţinute mai sobre sau pentru a lumina, la propriu, îmbrăcate din cap până-n picioare într-o astfel de nuanţă.