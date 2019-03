O viaţă sexuală activă te face să trăieşti mai mult

Un studiu efectuat pe 918 de bărbaţi în oraşul Wales din Caerphilly, între 1979 şi 1993, a arătat că cei care au făcut dragoste de două ori pe săptămână au avut un risc redus de deces de 50% comparativ cu cei care au făcut sex mai puţin de o dată pe lună. Un bărbat care are 350 de orgasme pe an trăieşte în medie cu patru ani mai mult decât un bărbat care are o viaţă sexuală mai puţin activă, un sfert mai exact, potrivit altor cercetări.

Femeile care au o viaţă sexuală regulată au telomer-ul mai lung - o componentă ADN care indică longevitatea. Cu cât telomerii sunt mai lungi, cu atât durata de viaţă este mai mare. Sexul ridică nivelul oxitocinei şi dehidroepiandrosteronului, care reduce stresul şi măreşte nivelul imunoglobulinelor din sânge pentru combaterea infecţiilor.

