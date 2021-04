Test de cultură generală: Mici plăceri nevinovate

1. Cine este inventatorul îngheţatei pe băţ, patentată în 1923, în SUA?

a. Frank Epperson.

b. George Nissen.

c. Philo Farnsworth.



2. Ce tip de material reglează funcţionarea unui ceas cu cuarţ?

a. Diamant.

b. Argint.

c. Cristal.

3. Cum se numesc celulele fotoreceptoare din ochi?

a. Cristalin şi iris.

b. Conuri şi bastonaşe.

c. Pupilă şi cornee.

4. Ce este Ufizzi, una dintre principalele atracţii turistice ale Florenţei?

a. O catedrală.

b. O galerie de artă.

c. O operă.

5. Ce fost prim-ministru britanic a lucrat ca inginer chimist la o fabrică unde a ajutat la dezvoltarea metodelor de păstrare a îngheţatei?

a. Harold Wilson.

b. Winston Churchill‎.

c. Margaret Thatcher.

6. Ce tip de forţă folosesc plăcuţele de frână pentru a încetini bicicleta?

a. Sucţiune.

b. Frecare.

c. Pneumatică.

7. Cum sunt „Fecioarele“ Hortensiei Papadat-Bengescu?

a. Despletite.

b. Rătăcite.

c. Visătoare.

8. Sub ce denumire este cunoscut primul gol al lui Diego Maradona din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale din 1986?

a. Palma lui Dumnezeu.

b. Mâna zeului.

c. Mâna lui Dumnezeu.

9. Ce pictor a devenit celebru pentru lucrările sale colorate în care sunt înfăţişate lucruri banale, precum rujuri, conuri de îngheţată şi ochelari?

a. Wayne Thiebaud.

b. Richard Diebenkorn.

c. Jim Dine.

10. Care este cel mai mic ocean?

a. Oceanul Pacific.

b. Oceanul Arctic.

c. Oceanul Indian.

11. Ce general şi om politic român a participat la insurecţia de la 23 august şi a devenit primul premier al României după căderea dictaturii antonesciene?

a. Nicolae Rădescu.

b. Radu R. Rosetti.

c. Constantin Sănătescu.

12. Cine a lansat melodia „Under Pressure“, în 1981?

a. Queen şi David Bowie.

b. Queen şi Prince.

c. David Bowie şi Prince.

13. Cine a fondat Academia Suedeză, care conferă Premiul Nobel pentru Literatură?

a. Alfred Bernhard Nobel.

b. Immanuel Nobel.

c. Regele Gustav al III-lea.

14. În care dintre următoarele stiluri de dans se încadrează charlestonul?

a. Vals.

b. Twist.

c. Jazz dance.

15. Ce actriţă mănâncă o îngheţată pe Scările Spaniole din capitala Italiei în filmul „Roman Holiday“ (1953)?

a. Audrey Hepburn.

b. Katharine Hepburn.

c. Sophia Loren.

16. Care sunt cele două tipuri de rinoceri africani?

a. Zambian şi namibian.

b. Mare şi mic.

c. Negru şi alb.

17. Ce ţară este cunoscută în limba sa oficială sub denumirea de Nipponkoku?

a. China.

b. Japonia.

c. Coreea de Sud.

18. Ce a interzis prin lege Parlamentul Britanic în 1833?

a. Impozitul pe venit.

b. Sclavia.

c. Pedeapsa cu moartea.

19. La ce vârstă a murit Nichita Stănescu?

a. 40 de ani.

b. 45 de ani.

c. 50 de ani.

20. Cine a fost asasinat, în 1963, la Dealey Plaza, în Dallas?

a. Martin Luther King Jr.

b. John F. Kennedy.

c. John Lennon.

21. Cine este echivalentul lui Zeus în mitologia romană?

a. Jupiter.

b. Neptun.

c. Hermes.

22. Nancy Johnson a inventat maşina de îngheţată în anul...

a. 1843.

b. 1880.

c. 1991.

23. Cine a descoperit nitroglicerina?

a. Ernest Rutherford.

b. Robert Boyle.

c. Ascanio Sobrero.

24. Care este, în prezent, cel mai mare producător de fistic din lume?

a. Germania.

b. Statele Unite.

c. Turcia.



25. Cine a condus Iugoslavia comunistă?

a. Iosip Broz Tito.

b. Stjepan Mesić.

c. Janez Drnovšek.

26. Alături de cine a fondat Steve Jobs compania Apple Computers, în 1976?

a. Bill Gates.

b. Steve Wozniak.

c. Jeff Bezos.

27. Câte naţiuni au semnat, 1949, Tratatul Nord Atlantic, creând NATO?

a. 12.

b. 10.

c. 5.

Răspunsurile corecte:

1. a. Frank Epperson.

2. c. Cristal.

3. b. Conuri şi bastonaşe.

4. b. O galerie de artă.

5. c. Margaret Thatcher.

6. b. Frecare.

7. a. Despletite.

8. c. Mâna lui Dumnezeu.

9. a. Wayne Thiebaud.

10. b. Oceanul Arctic.

11. c. Constantin Sănătescu.

12. a. Queen şi David Bowie.

13. c. Regele Gustav al III-lea.

14. c. Jazz dance.

15. a. Audrey Hepburn.

16. c. Negru şi alb.

17. b. Japonia.

18. b. Sclavia.

19. c. 50 de ani.

20. b. John F. Kennedy.

21. a. Jupiter.

22. a. 1843.

23. c. Ascanio Sobrero.

24. b. Statele Unite.

25. a. Iosip Broz Tito.

26. b. Steve Wozniak.

27. a. 12.