Acest spaţiu este o zonă relativ complexă a casei. Din acest motiv, am compilat câteva recomandări pentru o renovare de succes şi pentru a obţine armonie prin trei piloni fundamentali: planificarea, distribuţia şi alegerea materialelor pentru mobila de bucătărie.

Planificare

Planificarea bucătăriei înseamnă utilizarea posibilităţilor de amenajare cu mobilă de bucătărie pentru o utilizare eficientă a spaţiului. Este practic să întocmeşti un plan care să ia în considerare, de exemplu, lungimea şi lăţimea pereţilor, grilele de ventilaţie, ferestrele sau chiar înălţimea blatului de lucru.

Există diferite forme de bucătării care, în funcţie de mărimea şi dispunerea camerei, încearcă să răspundă principiului triunghiului de lucru, adică cea mai convenabilă dispunere a zonei de gătit, a zonei de spălare şi a zonei de depozitare.

Unele dintre sfaturile noastre sunt, de exemplu, accesibilitatea, integrarea aparatelor de gătit cel mai des folosite la o înălţime confortabilă pentru spate.

În plus, chiuveta, în calitate de centru de pregătire multifuncţional, ar trebui să aibă o lăţime ideală de minim 60 cm pentru a oferi suficient spaţiu de lucru. În plus, se recomandă o înălţime de 10 cm sub nivelul cotului. În ceea ce priveşte amplasarea, ar trebui să fie plasată în mod ideal lângă maşina de spălat vase pentru a scurta distanţa.

Organizarea corectă a spaţiului de depozitare este, de asemenea, esenţială pentru a obţine o bucătărie funcţională şi ergonomică. În ceea ce priveşte măsurătorile pentru mobila de bucătărie, profesioniştii recomandă ca adâncimea corpurilor de perete să fie cuprinsă între 35 şi 37 cm, cu o distanţă între ele şi blatul de lucru cuprinsă între 60 şi 70 cm. Unităţile de sus sunt plasate de obicei la 140 cm de podea, în funcţie de înălţimea medie a utilizatorilor.

Distribuţie

În cele mai multe cazuri, bucătăria este spaţiul cel mai atractiv şi cel mai aglomerat dintr-o locuinţă, motiv pentru care este atât de important să avem în vedere o bună amenajare şi organizare a spaţiului, orientată spre mobilă de bucătărie cu funcţionalitate şi design.

- Bucătărie cu un singur rând: ca soluţie de bază, aceasta trebuie să aibă o lungime minimă de 3,60 metri pentru a fi funcţională.

- Bucătărie cu două rânduri: oferă mai mult confort, deoarece traseele sunt mai scurte. Trebuie prevăzut un interval de cel puţin 1,20 m între două rânduri de dulapuri, deoarece este nevoie de spaţiu pentru a deschide uşile la mobila de bucătărie.

- Forma L este potrivită pentru bucătării cu anumite poziţii ale uşilor şi ferestrelor, oferind un loc pentru a lua masa şi destul loc pentru a instala colţare bucătărie.

- Bucătăriile în formă de G sau U sunt şi mai confortabile, dar trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 2,40 m.

- Bucătăria cu o insulă centrală este o opţiune foarte bună dacă avem o bucătărie mare, deşi trebuie să avem un spaţiu liber minim de aproximativ 90 cm. De asemenea, va trebui să aducem instalaţii de apă şi electricitate în partea centrală.

Alegerea materialelor

Alegerea materialelor pentru mobilă de bucătărie este fundamentală şi esenţială atunci când planifici o renovare, dacă vrei să ai o garanţie de durabilitate. Atât în cazul blaturilor de lucru, al blaturilor de bucătărie, cât şi al mobilierului propriu-zis, este necesar ca materialele de mobilă de bucătărie să aibă anumite caracteristici de rezistenţă la temperaturi ridicate, la zgârieturi sau abraziune, dar şi să fie uşor de curăţat. Unele dintre cele mai frecvent utilizate materiale pentru mobilă de bucătărie sunt următoarele:

Materialele laminate sunt cele mai utilizate în mobilierul de bucătărie, deoarece sunt economice, rezistente şi impermeabile.

În cazul lor, mobilierul din polilaminat are un strat mai uşor de modelat şi se adaptează mai bine la forme complexe, obţinând o estetică mai curată. Acest material este, de asemenea, uşor de curăţat şi este foarte rezistent şi durabil.

Pe de altă parte, lacurile sunt oarecum mai delicate, deoarece finisajul lucios este mai predispus la zgârieturi, deşi sunt acum disponibile într-o gamă largă de culori şi modele.

Lemnul este încă unul dintre cele mai populare materiale pentru mobilier în general. În prezent, există o mare varietate de culori şi finisaje pentru mobilă de bucătărie. Acestea tind să aibă o durabilitate ridicată, dar necesită, de asemenea, mai multă întreţinere.