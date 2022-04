Care este diferenţa nutriţională dintre carnea de ied şi cea de miel

Luând în calcul şi alte aspecte nutriţionale, carnea de ied este, în general, considerată mai sănătoasă decât carnea de miel. Carnea de ied este puţin mai „dulce“ decât cea de miel şi are un miros mai puţin pregnant.

Totodată, iedul are mai multe proteine ​​la 100 de grame, are un coţinut de colesterol mai scăzut chiar şi decât carnea de pui, iar numărul de calorii este mic: 100 g de carne de ied au 143 de calorii, în timp ce 100 g de carne de miel au mai mult decât dublu, 294 de calorii. De asemenea, iedul are un conţinut ridicat de proteine şi fier.

