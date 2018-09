Canapele de mămăligă cu cremă de brânză – Ingrediente:



Pentru mamaliga:



100 g făină de mălai

400 ml de apă

sare

puţin ulei



Pentru crema de brânză:



1 pachet de 200 g de file de somon afumat

o legatură mică de mărar

300 g cremă de brânză

condimente pentru crema de brânză (ierburi italiene)

decor: câteva boabe de piper roz şi cozi de ceapă verde



Canapele de mămăligă cu cremă de brânză – Mod de preparare:



1. Am amestecat crema de branza cu ierburi italiene si marar tocat. Somonul, o parte l-am maruntit bine, iar din alte 2 felii am facut trandafirasi de somon.

2. Se pune pe foc o oala cu apa, se adauga sare, iar cand apa incepe sa fiarba, se adauga malaiul in ploaie, amestecand continuu cu un tel astfel incat sa nu se formeze cocoloase. Se lasa sa fiarba 20 minute la foc mic. Cand e gata, se pune mamaliga intr-o tava dreptunghiulara si se lasa sa se raceasca.



