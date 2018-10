Brânza românească de burduf ajunge la cea mai prestigioasă competiţie mondială dedicată gastronomiei italiene

Pastele nu sunt doar un simbol al gastronomiei italieneşti, ci şi punctul de întâlnire între dieta mediteraneană şi un aliment sănătos care oferă prilejuri de socializare şi care a dat întregii lumi nenumărate reţete. Aceasta este şi filozofia din spatele Barilla Pasta World Championship, concursul care a ridicat pastele la rang de haute cuisine, transformând Chefi din întreaga lume în ambasadori ai uneia dintre cele mai iubite gastronomii din lume - cea italiană.

Din juriul competiţiei fac parte Chefi italieni faimoşi, precum Lorenzo Cogo, Viviana Varese, Luigi Taglienti, Chef nutriţionist Holger Stromberg (Germania) şi fotograful american de food, Brittany Wright. Juraţii vor nota creativitatea, talentul culinar şi modul de prezentare propuse de 18 Chefi din întreaga lume cu vârste sub 35 de ani, pe parcursul a trei runde de concurs, care vor presupune realizarea de signature dishes, dar şi reinterpretarea celei mai iubite şi cunoscute reţete de paste din întreaga lume: Spaghetti al Pomodoro.

Anul acesta, tema competiţiei va fi „EAT POSITIVE”, însumând efortul organizatorului de a promova un mod de hrană echilibrat, nutritiv, plăcut, cu respect faţă de ingredientele de calitate. Mâncarea a fost dintotdeauna o sursă de plăcere, iar „EAT POSITIVE” înseamnă, defapt, a găsi plăcerea într-o companie şi mâncare bună, aşa cum sunt pastele. Chefii care participă la competiţie vor fi invitaţi să creeze reţete de paste care să inspire un mod pozitiv de a privi mâncarea.

O reţetă care apropie poporul italian de cel român

Reţeta cu care ambasadorul culinar al Italiei în România va participa la concurs are în centru un ingredient românesc, brânza de burduf, şi se numeşte „Linguine Cinci gusturi ale prospeţimii” („Five tastes of freshness”), o reinterpretare autentică a legăturii dintre cultura românească şi cea italiană. Brânza de burduf va fi adusă direct din România la competiţia din Italia.

„Preparatul pe care îl propun cu mândrie la această competiţie este inspirat din copilăria mea petrecută la ţară, de gusturile cu care am crescut, de prospeţimea produselor, de aerul curat şi oamenii simpli alături de care am copilărit. Dintotdeauna mi-au plăcut produsele proaspete, cu gust intens. Astfel, reţeta mea va îmbina ciuperci de pădure cu ceapă verde (chivas), usturori, praz, pătrunjel, salată şi roşii uscate, dar de departe, vedeta preparatului va fi brânza de burduf, un produs tradiţional românesc, uşor picant, regândit de mine sub forma unei spume fine. Preparatul va fi un tablou perfect al rădăcinilor mele, al culturii locului unde am crescut. Sunt foarte mândru că pot să promovez gusturile româneşti la cea mai importantă competiţie dedicată unei gastronomii care a depăşit de mult graniţele Italiei”, a declarat Chef Adrian Cojocaru.

Cu 8 ani de experienţă în patria pizzei şi a pastelor, Adrian Cojocaru excelează în bucătăria cu specific italian. Chef în cadrul Hotel Restaurant La Castel, din Iaşi, de 4 ani, Adrian Cojocaru are un palmares bogat de cupe şi medalii la concursuri naţionale şi internaţionale. În viziunea sa, succesul în gastronomie stă în echilibrul perfect dintre disciplină, gust şi timp de preparare. Adrian Cojocaru a fost selectat pentru a participa la competiţia Barilla, ca urmare a premiului obţinut la Campionatul Internaţional de Pizza şi Paste, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 12-13 martie 2018.

Prima participarea a României în ediţia anului 2017

Ediţia anului trecut, 2017, a Barilla Pasta World Championship a adus o premieră pentru România: printre cei 20 de Chefi nominalizaţi de pe toate continentele s-a numărat şi un român, Adrian Şişiu (30 de ani), care a prezentat o reţetă de paste pentru sportivi.