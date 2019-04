Între 3-5 aprilie, BSB a organizat a treia ediţie ”So You Think You Can Cook?”, concurs de gătit pentru elevi. Competiţia a avut loc la Food Technology Studio, atelierul special amenajat în cadrul şcolii.

Vineri, 5 aprilie. La Food Technology Studio din campusul British School of Bucharest este forfotă asemenea unui platou de filmare în timpul unui show culinar. Chefii sunt de această dată elevi de gimnaziu în cadrul BSB. Se pregătesc de marea finală a competiţiei, dupa ce, cu doar o zi în urmă, au impresionat juriul cu talentul lor. Competiţia a început cu elevii şcolii primare, din rândul cărora o eleva de doar 11 ani a câştigat concursul pentru categoria ei de vârstă. Acum este rândul celor patru concurenţi din şcoala gimnazială să treacă prin cele trei etape ale finalei, pentru a ţine în mână trofeul ”So You Think You Can Cook?”.

Intrăm şi noi printre concurenţi de azi, cu vârste între 12 si 16 ani, pentru a vedea exact ce gătesc. Astfel, aflăm că pentru finală au de pregătit 3 feluri de mâncare – antreu, fel principal şi desert. Pentru toate timpul este de două ore şi jumătate.

Este puţin trecut de ora 11.00 iar elevii BSB prezenţi în concurs îşi pregătesc blatul de lucru pentru a gătit desertul, ultima probă .La antreu au pregătit diferite aperitive, iar la felul principal au gătit ravioli.

”Am apreciat foarte mult că i-au produs singuri. Au făcut coca, au lăsat la dospit, au fost atenţi la detalii. Fiecare formă de ravioli a fost altfel. Nu s-au luat unii după alţii.”, susţine Liviu Popescu, antreprenor Horeca şi fost jurat în cadrul emisiunii MasterChef.

Elevii sunt jurizaţi în acest an de Liviu Popescu, obişnuit cu această ipostază de jurat de la show-ul MasterChef Romania, Simona Pope – Chef Patiser&Decorator – fost jurat la BakeOff Romania, împreună cu Marius Georgescu – Head of BSB Services şi fost concurent Chefi la Cuţite.

În timp ce micuţii îşi pregătesc ustensilele pentru a pregăti desertul, juraţii deliberează după ce au gustat felul principal, fiecare concurent venind cu o abordare diferită.

”M-au impresionat foarte mult antreurile pe care le-au făcut. Un elev a făcut totul de la zero. Şi-a făcut inclusiv pesto-ul. Au fost foarte multe lucruri pregătite, nu au venit cu ele de acasă, nu au apelat la lucruri gata făcute.”, declară juratul Marius Georgescu.

În campusul BSB găsim un atelier unic printre şcolile din România- atelierul Food Technology Studio. Aici sunt amenajate şase bancuri profesionale de lucru. Practic, şase bucătării complet echipate în aceeaşi încăpere.

”Acest concurs este o iniţiativă extraordinară şi mi-aş dori să îl văd extins la nivel naţional. Ce poate fi mai frumos decât să vezi nişte copii care abia ajung la nivelul aragazului cum se străduiesc să facă un fel de mâncare cum mulţi adulţi nu reuşesc. Trăim într-o lume în care era tehnologiei a pus stăpânire pe noi toţi. Suntem dependenţi de telefoane, televizor, jocuri etc. Faptul că un copil alege să îşi petreacă timpul în bucătărie, nu la calculator, mi se pare fantastic”, spune Simona Pope.

Pe lângă concursul ”So you Think You Can Cook?”, la BSB elevii au posibilitatea şi pe parcursul anului şcolar să ia parte la lecţii de gătit, totul în cadrul unui curs opţional pe care şcoala îl are în programă.

”Lucrul în bucătărie ar putea să îi ajute să fie mai buni în planificare timpului, să îşi exploreze imaginaţia, să vadă dacă este o pasiune care merită să îi acorde atenţie.. Indiferent dacă ajung să facă o pasiune pentru gătit sau nu, îşi dezvoltă înainte de toate nişte soft skills.”, adaugă Marius Georgescu.

”Face parte din educaţie. Îi învaţă foarte multe despre legume, despre multe condimente, plante. Au ocazia să se documenteze şi să vadă tot felul de reţete. Îşi dezvoltă gustul, un lucru foarte important la vârste fragede. ”, a completat fostul jurat MasterChef Liviu Popescu.

După proba desertului şi prezentarea produselor, în jurul prânzului, începe jurizarea finală.

Câştigător al ”So You Think You Can Cook 2019 este desemnată o elevă pasionată de gătit, aflată abia în anul 7 de studiu.

”Reuşesc mereu să ne impresioneze. Am învăţat să nu subestimăm ce pot face ei în bucătărie. Le ies preparate minunate, deşi probele nu sunt deloc simple.”, declară Victoria Smith, Head of Primary School la BSB.

De ce a ales BSB introducerea unui opţional de gătit şi organizarea unor astfel de competiţii? Pentru că introducerea celui mic în tainele bucătăriei poate contribui la dezvoltarea lui pe mai multe planuri.

”Gătitul, ceva ce poate părea banal, ajută la dezvoltarea copilului prin stimularea atenţiei, a vitezei de reacţie, a cretivităţii. Pot invaţa aici să cerceteze, să se organizeze, să interacţioneze cu cei din jur şi să îşi strângă familia împreună.”, este de părere chef Simona Pope.

British School of Bucharest este singura şcoală din România care a fost apreciată cu ”Excelent” de către Inspectoratul Şcolilor Independente din Marea Britanie. Calificativul a fost primit, în 2018, pentru calitatea procesului de predare şi rezultatele elevilor, dar şi pentru calitatea dezvoltării personale a elevilor care învaţă în cadrul şcolii.