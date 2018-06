Îngheţată de casă cu ciocolată, reţeta lui chef Adi Hădean

Ingrediente pentru 4 porţii:

90 de grame de ciocolată neagră

trei gălbenuşuri

100 de grame de zahăr brun

200 de mililitri de smântână dulce

100 de mililitri de lapte

Ciocolata o rupi în bucăţi şi o pui într-o cratiţă cu fund gros. Bate gălbenuşurile şi zahărul spumă. Dacă nu se dizolvă tot zahărul, nu te îngrijora, se v dizolva la pasul următor.

Toarnă 200 de mililitri de smântână dulce peste ciocolată şi pune cratiţa pe foc mic. Amestecă până se topeşte toată ciocolata. Obţii un sos de ciocolată destul de gros.

Toarnă 100 de mililitri de lapte peste sosul de ciocolată şi pune cratiţa din nou pe foc.

Aşteaptă să se încălzească amestecul din cratiţă (să fie fierbinte dar să nu clocotească) şi toarnă-l în fir subţire peste gălbenuşuri. Atenţie, dacă amestecul e prea fierbinte, ouăle se transformă în omletă.

Toarnă compoziţia în cuva maşinii de făcut îngheţată.

Pune capacul, apasă butoanele care comandă frigul şi malaxorul şi fă-ţi de lucru 20-25 de minute.

Dacă dublezi cantităţile (atenţie la gălbenuş, unul în plus e suficient chiar dacă creşti cantităţile celorlalte ingrediente în mod semnificativ) şi umpli cuva, timpul de îngheţare/malaxare creşte. Buuun. Să vedem ce am obţinut: am obţinut o îngheţată cremoasă, fină, fără ace de gheaţă, gustoasă, controlată şi echilibrată. O nivelez cu o lingură udă şi o pun în congelator, asta dac vreau să fac globuri şi nu o mănânc imediat.

Sursă: adihadean.ro