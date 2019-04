Volkswagen a prezentat noul Transporter 6.1

În perioada 8-14 aprilie se aşteaptă peste o jumătate de milion de vizitatori din peste 200 de ţări - noul Transporter 6.1 fiind pregătit să se prezinte experţilor din întreaga lume.

Volkswagen Autovehicule Comerciale a ales în mod conştient sufixul 6.1 pentru acest upgrade a celei de-a şasea generaţii Transporter. Acest lucru se datorează faptului că modificările tehnice efectuate depăşesc cu mult orice actualizare normală a modelului. Un exemplu în acest sens este trecerea de la sistemul de direcţie hidraulic la servomotorul electromecanic - o înlocuire a sistemului atât de complexă încât se întâmplă în mod normal într-o linie de produse numai atunci când se face trecerea completa la o generaţia următoare. Ca urmare a direcţiei electromecanice, pe linia de produse se introduce un spectru complet nou de sisteme de asistenţă pentru şoferi şi, prin urmare, o creştere semnificativă a siguranţei şi a uşurinţei de utilizare. Noile sisteme de asistenţă includ tehnologii cum ar fi Lane Assist, Park Assist, protecţie laterală (avertizează dacă se apropie periculos de obstacole sau pietoni), Rear Traffic Alert care protejează împotriva accidentelor în timpul mersului cu spatele şi Trailer Assist (simplifica foarte mult manevrarea cu utilaj remorcat). Gama de sisteme noi este completată de o funcţie dinamică a semnalizării semnelor rutiere (disponibilă în combinaţie cu sistemul de navigaţie). O altă caracteristică standard este noul sistem Cross Wind Assist care stabilizează Transporterul 6.1 dacă este suprins de o rafală puternică de vânt. Este echipat de asemenea, în mod standard cu sistem de frânare post-coliziune şi sistemul de asistenţă la pornirea in panta.

Volkswagen a dezvoltat elemente complet noi, adaptate special pentru acest autovehicul. Acestea includ o priză electrică de 230V la scaunul şoferului şi un compartiment în bancheta dublă ce se poate încuia, pe partea pasagerului. În plus, a fost concepută total în premieră o opţiune de încărcare pentru obiectele foarte lungi; acestea pot fi acum împinse sub bancheta dublă de pe partea pasagerului (funcţie de încărcare sub scaun). Astfel, lungimea compartimentului cargo creşte de la 2.450 mm la 2.800 mm sau de la 2.900 mm la 3.300 mm (ampatament extins). Transporter este echipat ca standard cu o incintă separată în compartimentul cargo (pentru autovehicule cu perete despărţitor). Astfel compartimentul cargo este închis şi separat de cabină. Opţiunea 1: este închis numai compartimentul cargo („Mod livrare poştală") Opţiune 2: este închisă numai cabina („Mod atelier service"). O altă opţiune care va fi lansată este „Pachetul curier”, în care piesele autovehiculului supuse unor solicitări ridicate, cum ar fi alternatorul, bateria şi transmisia au o construcţie şi mai robustă.

Dotari standard mult îmbunătăţite

Specificaţiile echipamentelor standard au suferit un upgrade semnificativ la Transporter 6.1: echipare standard cu geamuri electrice, închidere centralizată, oglinzi exterioare încălzite şi reglabile electric, noi faruri H7, lumini interioare cu leduri mai eficiente energetic şi un sistem radio cu o unitate Bluetooth hands-free.

Pregatit pentru viitor: funcţii interioare digitale

Panoul de bord de la T6.1 a fost reconceput. S-au adaptat sistematic condiţiile de la locul de muncă ale şoferului la lumea digitală din autovehicul, fiind implementate condiţiile necesare pentru a integra Digital Cockpit (instrumente complet digitizate) şi a treia generaţie de infotainment (MIB3) în T6.1.

Cel mai important element de echipament dintre toate sistemele infotainment este cardul SIM integrat (eSIM). Este inclus ca standard de la Composition Colour, fiind disponibil ca opţiune pentru Composition Audio. eSIM permite accesul la o nouă gamă de servicii şi funcţii online.

Motoare diesel eficiente cu putere între 90 şi 199 CP

T6.1 va fi echipat cu motoarele de 2,0 l turbodiesel de mare eficienţă (2.0 TDI). Toate sunt conform standardului de emisii Euro-6d-TEMP-EVAP. Noile motoare vor livra o putere de 66 kW/90 CP, 81 kW/110 CP, 110 kW/150 CP si 146 kW/199 CP. Versiunea 110 kW/150 CP va disponibila si in varianta 4MOTION.

T6.1 va fi oferit chiar şi ca autovehicul cu zero emisii, pe baza unui parteneriat cu ABT. Cu o putere de 82 kW/112 CP şi o sarcină utilă de până la 1,2t, sunt posibile autonomii de peste 400 km (NEDC) – autovehiculul fiind astfel ideal pentru utilizare comercială în lumea urbană.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: