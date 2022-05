VIDEO Subaru Outback: Test pe termen lung – Episodul 2

În momentul în care socializezi mult mai mult cu un model, cum este cazul acestui Subaru Outback aflat în garajul Adevărul Auto pentru un an, sunt şanse să te întâlneşti în trafic cu situaţii care să pună la lucru sisteme care pe parcursul unui test de 3 zile nu apuci să le vezi la lucru.

Şi înainte de a lua la puricat tot ce se numeşte sistem de siguranţă activă de la bordul acestui model şi veghează pentru a-ţi creşte şansele unei călătorii sigure, să povestesc o întâmplare din traficul bucureştean.

Să plecăm de la faptul că în legislaţie este stipulat că pietonii trebuie să se asigure la traversarea pe trecerea de pietoni, nu să facă acest lucru ”lecturând” ecranul unui gadget. De asemenea, extrem de important, poate mult mai important, traversarea se face pe jos... nu pe bicicletă, trotinetă electrică...

De ce? Pentru că cel de la volan, oricât de vigilent ar fi, are un anumit timp de reacţie, la care mai adăugăm şi timpul de reacţie al sistemului mecanic al maşinii... timp care în final este convertit în distanţă parcursă.

Concret, într-o zi, undeva pe a prânz, eram pe Calea Floreasca, la intersecţie cu strada Glinka Mihail. Prima bandă are un verde intermitent, ce îţi permite să faci dreapta pentru a ajunge spre barbu Văcărescu. Pe banda a doua era o maşină oprită la semafor care evident limita vizibilitatea pe trecere. Ajung la trecere, opresc, mă asigur, nu era nimeni pe trecere din nicio parte, deja privirea îmi fuge spre trecerea din dreapta pentru a mă asigura că nimeni nu se pregăteşte să traverseze, pornesc, moment în care maşina frânează singură. Evident, luat prin surprindere de frâna de urgenţă, la fel şi al meu corp... ridic privirea şi în faţa maşinii văd o fetiţă de 12-14 ani care traversa pe o trotinetă electrică, având undeva spre 15-20 km/h.

Efectiv zbura pe trecere. Imaginaţi-vă acest scenariu pe orice trecere de pietoni şi deznodământul va fi aproape acelaşi, veţi lovi un copil pe trecerea de pietoni. Îşi mai au sens întrebări de genul: cine este vinovat? Da, recunosc, am pornit după acea fetiţă, şi pe cel mai cald şi părinteşte ton i-am explicat să nu mai facă asta niciodată.

Sistemul EyeSight este echipare de serie pentru toate modelele Subaru, indiferent de motorizare. Un sistem care include cruise control adaptiv cu funcţia de avertizare când maşina din faţă se pune în mişcare, menţinerea benzii de rulare, evitarea mersului şerpuit pe banda de rulare, avertizare la părăsirea benzii de rulare. În cazul unui potenţial impact, sistemul frânează automat, controlează modul de răspuns al pedalei de acceleraţie şi al direcţiei.

Subaru a prezentat sistemul EyeSight în primăvara lui 2008, elementul central al sistemului fiind sistemul stereo de camere video. Sistemul s-a regăsit din 2010 pe anumite modele, doar în Japonia, în Australia a fost introdus în 2011, iar în America a debutat în 2012 pe modelele Legacy şi Outback. O evoluţie importantă a sistemului a fost introdusă în 2013 când au fost introduse camerele video color, astfel, sistemul putând recunoaşte luminile de frână ale vehiculului din faţă sau culoarea roşie a semaforului. Statistic, s-a descoperit că sistemul conduce la o reducere cu 85% a coliziunilor cu vehiculul din faţă, coliziuni soldate cu leziuni pentru ocupanţii maşinilor.

Un plus al sistemului EyeSight este acela că în cazul rulării, spre exemplu, pe un drum judeţean care nu are marcaj la marginea drumului, în partea dreaptă, acesta identifică faptul că există o diferenţă între uniformitatea suprafeţei de rulare şi ce este în dreapta şi îşi poate stabili o bandă de demarcaţie virtuală.

Este utilă şi funcţia de avertizare când vehiculul din faţă s-a pus în mişcare. Da, sunt rare momentele, dar ele există, când mai pun mâna pe telefon la semafor pentru a verifica un mail, un sms... şi atunci maşina are grijă să nu-mi fac rost de nişte claxoane.

Sistemul de menţinere a maşinii de mijlocul benzii de rulare este şi el extrem de agreabil. Te fereşte de emoţiile, întâlnite la alte sisteme care îşi iau ca reper o bandă – fie cea din stânga sau cea din dreapta, de a fi prea aproape de traficul de pe contrasens sau obiectele de pe marginea drumului. Când banda de rulare este mai lată, sistemul are suficiente grade de libertate, cât să nu intervină peste cel de la volan. În cazul rulării pe o bandă foarte îngustă, vei simţi ceva mai des micile corecţii realizate de sistem.

Sistemul de frânare automat nu este atât de intruziv, va declanşa o mică alarmă în cazul în care sesizează că te apropii ceva mai repede de vehiculul din faţă, şi abia în ultimul moment va frâna. Plăcut este că îţi poţi alege din meniul sistemului infotainment ce gen de alertă vrei să primeşti. Sonoră, sonoră şi vizuală.

Mult mai intruziv şi mai vigilent este sistemul care monitorizează gradul de atenţie al şoferului. Am descoperit că sistemul tolerează doar privitul în oglinzile laterale, şi nici acolo nu te lasă să priveşti ca la un episod din serialul preferat. Cum detectează că privirea ta are altă ţintă decât drumul vei primi alerte pe display-ul tabloului de bord. Puţin iritant la ”prima utilizare”, dar pentru a scăpa de alerte descoperi că te educi şi priveşti doar la drum, ceea ce este un plus de siguranţă la volan.

Subaru foloseşte recunoaşterea facială pentru a crea profilul şoferului, profil care însumează de la memorarea poziţiei la volan până la selecţia de posturi de radio, sau setările pentru conectare la reţele wi-fi. Dar acest detaliu îl vom explora într-un alt material.

În anumite cazuri, sistemul EyeSight poate reduce răspunsul pedalei de acceleraţie. Unul dintre aceste cazuri arată cam aşa: Eşti pe o stradă secundară, vrei să intri pe bulevard, eşti în coloană. Maşina din faţă face dreapta pe bulevard, te pregăteşti să faci şi tu dreapta şi eşti cu privirea în stânga pentru a vedea când găseşti o breşă în trafic pentru a te înscrie. Dar în tot acest timp, maşina din faţă a făcut dreapta dar a oprit din diferite motive doi-trei metri mai în faţă, dar tu nu ai remarcat acest lucru. Dacă vei accelera fără să remarci obstacolul, maşina va reduce dramatic, aproape spre zero răspunsul acceleraţiei pentru a reduce semnificativ forţa impactului. Totul coroborat şi cu faptul că sistemul detectează faptul că tu, cel de la volan, nu priveşti înainte.

Un alt element pe care aş dori să-l trec la capitolul sisteme de siguranţă activă sunt farurile LED cu matrice. Da, dacă priveşti farurile lui Subaru Outback nu ai spune că se ascunde multă tehnologie acolo, dar acestea sunt full LED, sunt automate şi pe fază lungă. Au funcţia de matrice, aceea de a decupa pe fază lungă maşina din faţă sau cea de pe contrasens şi de a urmări dinamic maşina decupată. De asemenea farurile au şi funcţia de cornering, de iluminare dinamică pe viraj.

Symmetrical AWD este o altă dotare pe care o voi bifa tot la capitolul siguranţă. Şi fac asta din simplul motiv că vorbim despre o tracţiune integrală permanentă, un sistem care nu variază raportul cuplului motor între punţi, este fix. Prin urmare maşina, la limită va reacţiona întotdeauna identic, nu vei avea o tracţiune sau o propulsie care în funcţie de ce decide un computer se transformă în tracţiune integrală.

În 2021 Subaru Outback a fost considerat de Euro NCAP cel mai sigur model testat.

Între timp, maşina a adunat 6.500 km de când se află la noi, a trecut printr-o primă revizie. Acea revizie de maşină nouă care se face la 5.000 km şi în care s-a schimbat uleiul şi filtrul de ulei. În mod cert atât motorul cât şi transmisia au mai pierdut din crisparea de model nou. Maşina se simte mai dezinvoltă.

Consumul urban rămâne la un 11-12 litri. Iar extraurban, la drum lung, acesta s-a stabilizat la un 6,2 litri.

Am dat o fugă şi la Euromaster unde am schimbat pneurile de iarnă - Pilot Alpin 5 ZP SUV Runflat cu cele de vară. După o iarnă în care am parcurs cam 5.000 km cu pneurile de iarnă acestea zici că sunt noi. O uzură uniformă favorizată şi de tracţiunea integrală. Iar aici aş mai adăuga şi aptul că Outabck nu este acel Subaru care să te îmbie la agresivitate la volan.

Următorul episod va fi dedicat vieţii la bordul maşinii, gradul de confort oferit la drum.