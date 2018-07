VIDEO Premieră mondială în Shanghai: Porsche prezintă noul Macan

Noul Macan rămâne fidel ADN-ului de design Porsche, prin includerea unei benzi LED tridimensionale în designul său exterior. Tehnologia LED se regăseşte şi la nivelul farurilor, ca dotare standard. Acest sistem de iluminare de înaltă calitate, cu module cu design tridimensional, poate fi optimizat şi mai mult, după preferinţele clienţilor: Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS) poate fi utilizat pentru controlul adaptiv al distribuţiei luminii. Partea din faţă a SUV-ului compact a fost reproiectată cu meticulozitate, astfel încât Macan pare acum încă şi mai lat, în timp ce transformarea completă a spatelui se bazează pe designul aerodinamic al modelului precedent. Banda luminoasă tridimensională LED, alcătuită din trei părţi, reprezintă un alt element de design tipic Porsche. Designul în patru puncte al luminilor de frână reflectă, şi el, identitatea mărcii.

Legătura cu modelul 911 este şi mai evidentă în interiorul noului Macan, datorită volanului sport GT, disponibil opţional. Comutatorul pentru schimbarea modurilor de condus şi butonul Sport Response, integrate în volan, sunt prezente, de asemenea, în noul Macan, ca parte a pachetului opţional Sport Chrono. Porsche a extins lista de opţiuni de confort, aceasta incluzând acum un parbriz cu încălzire şi un ionizator, menit să îmbunătăţească calitatea aerului din habitaclu. Sunt disponibile noi nuanţe pentru caroserie: „Miami Blue”, „Mamba Green Metallic“, „Dolomite Silver Metallic“ şi „Crayon“.



Porsche a folosit facelift-ul ca o oportunitate de a extinde gama de sisteme de asistenţă de pe noul Macan. Noul sistem Traffic Jam Assist, cu control adaptiv al vitezei de croazieră, permite un comportament de condus mai confortabil şi mai relaxat, la viteze de până la 60 km/h. Sistemul nu numai că permite accelerarea şi frânarea parţial automate, dar ajută, de asemenea, la virare în ambuteiaje sau în traficul lent.

Prin noul Porsche Communication Management (PCM), Macan oferă soluţii complete de conectivitate şi numeroase funcţii digitale. Deasupra consolei centrale tipice Porsche, un ecran touchscreen, mărit de la şapte la 11 inch, a fost încorporat perfect în panoul de instrumente nou proiectat. La fel ca în Panamera şi Cayenne, interfaţa sistemului de infotainment poate fi personalizată folosindu-se setări predefinite. Gurile de ventilaţie au fost, de asemenea, reproiectate şi sunt acum poziţionate sub ecranul principal.



Fiecare Macan este echipat cu un modul Connect Plus, astfel că fiecare vehicul este complet conectat la reţea, în echiparea standard. Acest modul oferă diferite funcţii şi servicii digitale, precum controlul vocal inteligent şi furnizarea de informaţii din trafic în timp real – parte a sistemului de navigaţie online standard. Unul dintre elementele cheie ale acestui sistem este conexiunea ”Here Cloud”, care oferă pachete de date furnizate de alte vehicule din trafic (swarm data). Cu noua aplicaţie Offroad Precision, în noul Macan sunt, de asemenea, posibile înregistrarea şi analizarea experienţelor din off-road.



Datorită şasiului optimizat, noul Macan este capabil să-şi consolideze statutul excepţional de maşină sport în segmentul SUV-urilor compacte. Optimizarea şasiului oferă o neutralitate sporită, în acelaşi timp menţinând stabilitatea şi crescând nivelul de confort. Deşi atipic pentru segmentul SUV-urilor, Macan are în continuare anvelope mixte, cu lăţimi diferite pe axa faţă şi spate. Ca şi în cazul maşinilor sport Porsche, această dotare permite conducătorului auto să profite din plin de sistemul de tracţiune integrală Porsche Traction Management (PTM), atunci când vine vorba de dinamica la condus. Anvelopele nou dezvoltate, cu caracteristici pentru performanţe superioare, asigură o chiar mai bună dinamică laterală, pentru plăcere sporită de a conduce, în timp ce noile jante de 20 şi 21 de inch se alătură, de asemenea, multiplelor opţiuni de personalizare a designului noului Macan.



Porsche Macan este o adevărată poveste de succes. Combinaţia de performanţe tipice Porsche, pe orice tip de teren, cu un vădit caracter practic pentru drumurile de zi cu zi a impresionat clienţii chiar de la început: din 2014, Porsche a livrat peste 350.000 de unităţi în întreaga lume. Cu peste 100.000 de livrări până în prezent, modelul este deosebit de îndrăgit pe piaţa chineză, unde Porsche a ales să dezvăluie versiunea reconstruită a SUV-ul compact. Modelul prezentat în Shanghai va fi disponibil exclusiv pe piaţa chineză, însă alte modele şi pieţe urmează a fi anunţate pe parcursul anului.