VIDEO Audi Q3 atacă segmentul SUV-urilor compacte cu arme noi

Audi aduce mai multă emoţie în design, Q3 afişează o caroserie mai fluidă, au fost abandonate în bună măsură liniile drepte şi unghiurile. Q3 poate fi considerat un Q8 mai mic. Audi a decis ca modelele care pot evada în off-road, fie că vorbim despre modelele Q sau despre A4 sau A6 Allroad, să afişeze o grilă frontală dominată de bare cromate verticale, lucru vizibil şi la noul Q3.

Audi Q3 este construit pe platforma MQB, mai nou cunoscută şi sub titulatura – Modular Transverse Matrix. Q3 a crescut semnificativ în dimensiuni, acum poziţionându-se la limita superioară a SUV-urilor compacte. Audi Q3 are o lungime de 4.485 mm, un plus de 97 mm comparativ cu vechea generaţie, un plus de 25 mm la capitolul lăţime, acum având 1.856 mm, ampatamentul de 2.680 mm este mai mare cu 77 mm. Cu o înălţime de 1.585 mm, noul Q3 este mai scund cu 5 mm.

Totuşi aerul de desen tehnic se regăseşte la interior, unde rar vei găsi curbe, doar linii şi unghiuri. Tabloul de bord este compus dintr-un display de 12.3 inch, pe consola centrală regăsindu-se un display de 8.8 inch sau opţional unul de 10 inch pentru sistemul infotainment.

Un detaliu picant este acela că maşina va putea comunica cu alte modele din trafic. Sistemul Audi connect poate furniza altor modele cu sisteme similare onboard informaţii despre starea drumului, condiţii de rulare – ceaţă, polei, sau chiar dacă sunt locuri libere într-o parcare.

La debut, clienţii vor putea alege dintre trei propulsoare pe benzină şi unul diesel. Propulsoarele pe benzină au patru cilindri, sunt supraalimentate şi au puteri de la 150 CP până la 230 CP. Q3 poate fi comandat cu tracţiune faţă sau quattro. Clienţii pot alege între o cutie manulă cu 6 trepte sau una S tronic cu 7 trepte.

Versiunea de bază, un 35 TFSI, va fi echipată cu un propulsor 1.5 TFSI de 150 CP şi 250 Nm. Urmează propulsorul 2.0 TFSI care în versiunea 40 TFSI va oferi 190 CP şi 320 Nm, iar în declinarea 45 TFSI va oferi 230 CP şi 350 Nm. Cei care doresc un diesel vor putea opta pentru Q3 35 TDI, un model echipat cu un propulsor de 2 litri care dezvoltă 150 CP şi 340 Nm. Ulterior va exista şi o versiune de 190 CP a acestui propulsor.

La capitolul şasiu, Q3 se laudă cu o punte faţă McPherson, în timp ce puntea spate este independentă, având o configuraţie cu 4 braţe. Versiunea de bază va fi echipată cu jante de 17 inch, dar pot fi comandate jante până la 20 inch. În Europa, Audi Q3 va fi disponibil din noiembrie.