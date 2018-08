Test Drive Renault Zoe Z.E. 40 - Urbanul la timpul perfect

Da, prin 2005, Renault introducea în scenă studiul Zoe City Car Concept, o maşinuţă de oraş cu un design care amintea de Modus... şi care nu avea nimic în comun cu electricitatea. Abia în 2009, la salonul auto de la Frankfurt, Renault prezenta viziunea sa asupra unui model de clasă B electric. Renault Zoe Concept era o citadină cu o autonomie creditată la acea vreme la 160 km. Zoe Preview vine în 2010 la salonul auto de la Paris.

Şi din 2012, de la salonul auto de la Geneva avem Renault Zoe, o subcompactă electrică care iniţial a fost oferită cu o baterie de 22 kWh şi o autonomie de 210 km conform ciclului de testare NEDC.

Cu prima versiunea Zoe m-am intersectat într-o iarnă, cu temperaturi între minus 5 şi minus 10 grade Celsius. Nu în cele mai prietenoase condiţii pentru o electrică, la acea oră Zoe a oferit o autonomie de aproximativ 110-120 km, cu tot confortul... sistem infotainment pornit, climatizare...

Unde suntem astăzi?

Renault a venit cu un update, unul la nivelul bateriei. Zoe are acum o baterie de 41 kWh, ceea ce o califică pentru o autonomie de 400 km. Vorbim despre o baterie cu o capacitate aproape dublă, dar care adaugă la masa totală doar 25 kg. Vechea baterie de 22 kWh avea o masă de 275 kg, cea nouă de 300 kg.

Introducerea noii baterii a fost sărbătorită de francezi cu introducerea pe lista de opţiuni a două noi nuanţe pentru caroserie.

Aşadar avem o baterie de 41 kWh care hrăneşte un motor electric de 68 kW / 92 CP şi 220 Nm. Zoe are o masă la gol de 1.555kg, cam cât un Clio cu propulsor 0.9 TCe de 90 CP dar cu cinci persoane la bord şi bagaje aferente.

Şi la nivelul performanţelor găsim detalii similare. Zoe ajunge la 100 km/h în 13,2 secunde, iar Clio în 12,2 secunde... şi cam gata cu asemănările. Mica paralelă s-a dorit pentru a putea ”localiza” mai uşor performanţele lui Zoe în peisajul auto clasic, cel în care maşinile sunt propulsate de motoare termice.

Încărcarea bateriei de la o priză de 230V durează 16 ore, prin urmare o încărcare medie de 8-10 ore pe zi îţi garantează peste 50% din capacitatea bateriei. Cum autonomia în trafic real este de aproximativ 300 km, fiecare încărcare peste noapte îţi aduce un plus de autonomie de peste 150 km. Cu alte cuvinte, poţi lua în calcul un Renault Zoe şi fără a trece pe lista de achiziţii iniţiale şi o staţie de încărcare. Dacă media zilnică este în jurul a 50-60 km, nu vei ajunge să trăieşti una dintre noile frici ale vremurilor noastre – ”range anxiety”.

Spre deosebire de prima declinare, Zoe pare că a câştigat la nivelul suspensiei, acum suspensia nu pare că mai gâfâie cu cele 1.555 kg pe cap. Reprizele până la 50-60 km/h sunt bune, dar parcă ţi-ai dori puţin mai mult, maşina să fie o idee mai sprintenă. În mod cert noul motor de 110 CP va rezolva acest detaliu, Zoe R110 ajunge la 100 km/h în 11,4 secunde.

În trafic real, noi am reuşit să obţinem, cu puţină atenţie, un consum mediu urban de 10,9 kW la 100 km rulaţi, ceea ce înseamnă un preţ de sub 7 lei pentru 100 km rulaţi, adică 1,2 – 1,3 litri benzină. Un consum mediu cu un stil de condus normal, fără vreo urmă de mers economic vă poate duce spre 13 kW pentru 100 km, ceea ce înseamnă spre 7,5 lei pentru 100 km. Şi acest test l-aş putea încheia aici, pentru că a parcurge 100 km cu 7 lei este deja un argument care are puterea de a minimiza orice minus. În altă ordine de idei, încă poţi încărca gratuit maşina pe la câte o benzinărie care şi-a instalat staţie de încărcare de 22kW sau 50 kW.

La capitolul mi-aş dori altceva, aş trece textura plasticelor de la interior, în special cele de pe panourile interioare ale portierelor. Nu le voi critica pentru cât sunt de tari, încă suntem în stadiul în care kilogramul este cel mai mare inamic al inginerilor care ”nasc” aceste modele. Dar o textură mai atent aleasă poate atenua mai bine de 50% din senzaţia de uşor disconfort trăită la atingerea lor.

Renault Zoe are un preţ de bază de 33.350 euro. Dacă de aici scădem subvenţia de 10.000 euro oferită de statul român la achiziţia unui vehicul electric, şi prima de casare a unui model mai vechi de 8 ani în valoare de 1.450 euro, Zoe poate fi achiziţionată la preţul de 21.900 euro.

Renault pare că a fost cel mai inspirat dintre toţi constructorii care au demarat dezvoltarea de la zero de modele electrice. Unii au pariat pe modele de clasă compactă, dar preţul şi autonomia limitată încă nu le transformă în modele care să trezească real interesul pieţei. Mai avem şi modele EV din clasa mini, dar aici autonomia este cea care nu bucură. Zoe oferă spaţiu la interior similar cu ceea ce găsim într-un Clio, un portbagaj de 338 litri şi o autonomie de aproximativ 300 km. Şi astfel Renault Zoe are puterea de a se califica drept opţiune şi ca prim vehicul pentru o familie, nu să joace rolul celei de a doua maşini.

FOTO - Mihai Dăscălescu