Test Drive Renault Talisman 1.8 TCe

Sunt puţine modele pe piaţă cărora nu ştiu ce le-ai putea optimiza la nivelul designului printr-un facelift, printre acestea şi Talisman. Inevitabil, va veni şi acel moment, dar acum trebuie să vorbim de ceva modificări aduse de francezi acestei limuzine.

Nu ştiu de ce, dar cei de la Renault s-au supărat pe propulsorul turbo de 1.6 litri, cel care aducea condiment atât în gama Clio şi Megane cât şi pe limuzina mare Talisman. Sunt mari şanse să se fi renunţat la acest propulsor datorită emisiilor.

Cei de la Renault i-au rezervat lui Talisman o infuzie de sânge albastru sub capotă. Chiar dacă pare metaforică formularea, are şi destul adevăr, pentru că Talisman poate fi comandat cu propulsorul 1.8 TCe, acelaşi propulsor care poate fi găsit şi pe noul Alpine A110 sau Megane RS. Da, nu este la fel de isteric, a absolvit nişte cursuri de bune maniere, şi se prezintă cu 225 CP livraţi la 5.500 rpm şi un cuplu motor de 300 Nm disponibil la 2.000 rpm. Puterea ajunge la puntea faţă via o cutie automată EDC, cu dublu ambreiaj în baie de ulei, şi şapte rapoarte. Cu această unitate EDC ne-am mai întâlnit, şi ne-a plăcut, fiind mult mai rapidă şi fluidă în schimbarea treptelor decât unitatea similară cu 6 trepte şi ambreiaje uscate.

Propulsorul aduce acel plus de maturitate pe care vechiul motor nu-l avea gravat în ADN. În primul rând cuplul motor mai mare este disponibil mult mai jos, ceea ce contribuie la reprize mult mai relaxate, fără a fi nevoie să urci mult în ture. De aici un plus de rafinament, de linişte la interior, cutia poate schimba liniştită... toate acestea contribuie la un upgrade masiv a ambianţei interioare în general. Mai adaug aici şi fundalul sonor care a evoluat şi el, un sunet mai viril, cu note joase ajunge în habitaclu.

Talisman s-a transformat dintr-o berlină rapidă într-un cu parfum RS la nevoie. În cazul unor acceleraţii puternice, vei simţi în volan şi un parfum de torque steer, dar reprizele sunt incomparabil mai bune. Talisman ajunge la viteze ilegale extrem de rapid. Rămâne un model care prin intermediul funcţiei Multi-Sense poate migra de la o limuzină confortabilă, care pluteşte peste denivelări, la o berlină tonică, cu suspensie rigidă şi mereu la pândă să îşi pună căluţii la muncă.

La un eventual facelift, sper ca francezii să fie generoşi şă să îl echipeze pe Talisman cu un rezervor de carburant ceva mai voluminos. Cel de 51 litri este la limită din punct de vedere al autonomiei oferite. Într-adevăr, un mers liniştit îşi poate garanta la drum lung o autonomie de 600-700 km, dar dacă eşti ceva mai temperamental, va trebui să alimentezi destul de des. În test am înregistrat o valoare medie a consumului de 8,2 litri. O valoare bună pentru 225 CP. Bifăm şi un update la nivelul sistemului R-Link 2. Funcţia Apple CarPlay este integrată pe tot ecranul sistemului infotainment. Pentru cei care preferă o motorizare diesel, Talisman are o noutăţi şi la acest capitol, poate fi comandat cu nou propulsor dCi de 1.749 cmc de 150 CP şi 340 Nm.

Foto - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică –Renault Talisman 1.8 TCe

Motor – turbo, L4, 1.798 cmc, 225 CP @ 5.500 rpm, 300 Nm@2.000 rpm. / Transmisie – cutie automată 7 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 240 km/h v.max, 0-100 km/h în 7,4 secunde / Portbagaj – 515 litri / Rezervor – 51 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.848/ 1.869/ 1.463, ampatament – 2.808 / Consum mediu declarat – 7,2 litri/ 100 km / Consum în test – 8,2 litri/ 100 km / Preţ model – de la 25.750 euro cu TVA inclus