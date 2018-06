Test Drive Renault Megane Estate GT 205 TCe  EDC

Cred că a auzit toată lumea de Audi RS 6 Avant. Un break cu performanţe de supercar. O maşină cult care îşi are originile în 1994, atunci când Porsche şi Audi au lucrat împreună la proiectul cu nume intern P1, care în showroom-uri s-a numit Audi RS2 Avant. Întâmplător, modelul testat în această ediţie tot în albastru este ”îmbrăcat”, la fel ca RS2 Avant.

În clasa compactă, abia în ultimii au început să apară modele break performante, dar opţiunile pot fi numărate pe degetele de la o mână, prin urmare încă este o zonă extrem de rarefiată.

Renault Megane Estate GT este o raritate. Un produs semnat Renault Sport, o divizie care nu mai are nevoie de nicio prezentare, şi care îţi poate induce anumite întrebări. Asta pentru că, la fel ca în cazul versiunea hatch... pe spatele maşinii nu este ”gravat” numele modelului. Vei găsi doar Renault Sport şi GT.

Aşadar un break cu propulsor turbo de 1.6 litri care dezvoltă 205 CP şi 280 Nm. Înainte de a trece la disecat acest model, trebuie să menţionez că a existat un Megane Estate GT şi în garderoba vechii generaţii. Pe atunci sub capotă se afla un 2.0 Turbo care dezvolta 220 CP şi 340 Nm... iar cu ajutorul unei cutii manuale şi a unui diferenţial pe puntea faţă se ajungea la 100 km/h în 7,6 secunde, iar viteza maximă era de 240 km/h.

Unde suntem astăzi? În faţa unui model care s-a aliniat, firesc, la moda downsizing-ului. Un propulsor suficient de viril pentru o compactă. Puterea este trimisă la puntea faţă via o cutie automată cu dublu ambreiaj în baie de ulei cu 7 rapoarte. Spre deosebire de cutiile EDC cu dublu ambreiaj uscat, această unitate oferă schimbări de viteze mult mai line, insesizabile în condiţiile unui condus normal. Deşi un break, maşina accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,4 secunde, iar viteza maximă este de 230 km/h.

Suspensia aduce acel plus de fermitate pe care l-ai dori de la un Megane ”de serie”. Dacă eşti încă în liga celor care nu ştiu că există nervul sciatic, sunt şanse să iubeşti suspensia lui Megane GT. Personal sunt în liga celor care o preferă. Oferă un cocktail bine dozat de fermitate şi capacitate de a filtra denivelările pentru a asigura acel grad de confort pe care-l doreşti în viaţa de zi cu zi de la un model sport. Drumurile patriei îţi vor garanta totuşi un bagaj de imprecaţii bogat, nu poţi evita tot ce ei uită să acopere...

Sistemul 4Control este ceva pe care Renault a pariat de la ultima generaţie Laguna, acum a evoluat, şi confirmarea utilităţii unui astfel de sistem vine şi de la faptul că un Porsche GT3 RS vine echipat cu un sistem similar. În trafic urban, sistemul este o binecuvântare... beneficiezi de o manevrabilitate de invidiat. La drum lung, 4Control îţi aduce în primul rând confort, confortul de a reduce amplitudinea mişcărilor volanului. Singurul minus, pentru un şofer care nu a interacţionat cu un astfel de sistem vine de la faptul că necesită o mică perioadă de acomodare cu modul în care lucrează, dar nimic dramatic. La limită, în cazul unui condus sport... pot apare mici tendinţe de supravirare pe virajele strânse, şi asta pentru că vorbim în esenţă de o reducere a ampatamentului. Vorbim despre o supravirare mică, una care este repede controlată de ESP, şi care se manifestă în special pe suprafeţe cu aderenţă scăzută. Nu este un motiv de îngrijorare, doar am dorit să amintesc şi acest detaliu.

Renault oferă şi o motorizare diesel pentru modelele GT, dar dacă am fi puşi să alegem... din 100 de încercări, de 100 de ori am alege versiunea TCe. Un propulsor care la drum lung, cu un stil de condus anticipativ şi eco, poate conduce la valori indecente ale consumului mediu. Vorbim despre un consum mediu sub 6 litri, ceea ce pentru un propulsor de +200 CP, este foarte bine. Un şofer obişnuit va avea o medie de 6,5 litri extra-urban. Urban, lucrurile escaladează, o medie de 7,5-8 litri într-un trafic de weekend care se duce spre 10-11 într-unul aglomerat de zi cu zi. Sunt valori similare versiunii cu propulsor diesel, doar că, din punctul meu de vedere, propulsorul TCe este mult mai rafinat.

Vorbim despre un produs Renault Sport, aşadar ne vom concentra atenţia asupra postului de conducere. Făcând abstracţie de faptul că scaunele sport îmbrăcate în Alcantara reprezintă o opţiune de 1.000 euro, acestea arată senzaţional şi schimbă radical ambianţa interioară. Alcantara contribuie la o reducere a mobilităţii în scaun. Cu alte cuvinte, pe lângă suportul lateral foarte bun oferit atât pentru corp cât şi pentru şezut, mişcările corpului sunt reduse datorită faptului că hainele nu alunecă pe piele. Dacă la primele contacte cu aceste scaune le-am acuzat de faptul că te încing cam mult, odată cu reglarea aerului condiţionat cât să nu-mi irite sinuzita... am eliminat de pe listă acest reproş. Dacă alegeţi aceste scaune, trebuie să uitaţi de opţiunea masaj, este disponibilă doar pentru scaunele ceva mai burgheze.

Şezutul este suficient de jos pentru a obţine o poziţie la volan pură şi sportivă, iar linia înaltă a geamurilor laterale induc pe undeva senzaţia că te afli într-un model de competiţie. Volanul sport este uşor teşit în zona inferioară, pentru a facilita accesul la volan, este o idee mai gros pentru o priză mai bună, pielea în care este îmbrăcat asigură o aderenţă bună. Un volan plăcut de manevrat. În spatele lui regăsim două padele fixe generos dimensionate pentru schimbarea manuală a treptelor. Personal sunt fanul acestui gen de soluţie, dacă în ”focul acţiuni” simţi nevoia schimbării unei trepte, indiferent de poziţia volanului, tu vei găsi padela la locul ei, spre deosebire de cele montate pe volan.

Un tablou de bord la care poţi alege tema grafică prin intermediul sistemului R-Link 2. Personal sunt fanul unei singure teme, am ales una, pe aceea o prefer indiferent de modul de rulare. Nu sunt nevoit să reţin amplasarea informaţiilor în funcţie de modul de rulare – Eco, Normal, Sport...

În rest, o maşină de familie cu loc suficient pe bancheta spate şi un portbagaj de 521 litri care poate ajunge la 1.504 litri.

Foto – Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Renault Megane Estate GT 205 TCe EDC

Motor – turbo, L4, 1.618 cmc, 205 CP @ 6.000 rpm, 280 Nm@2.400 rpm. / Transmisie – cutie automată cu dublu ambreiaj, 7 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 230 km/h v.max, 0-100 km/h în 7,4 secunde / Portbagaj – 521/ 1.504 litri / Rezervor – 50 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.626/ 1.814/ 1.457, ampatament – 2.712 / Consum mediu declarat – 6 litri/ 100 km / Consum în test – 7,7 litri/ 100 km / Preţ de bază – 25.900 euro