Test Drive Opel Mokka-e – O electrică perfectă pentru oraş? VIDEO

Cu preţuri care pornesc de la 33.835 de euro (fără Rabla Plus), Opel Mokka-e oferă un pachet competitiv când vine vorba despre electro-mobilitate. Are un motor electric de 136 CP, montat pe puntea faţă şi un pachet de acumulatori cu o capacitate de 50 kWh, din care se pot utiliza 46 kWh, restul fiind un buffer pe care îl întâlnim la orice maşină electrică.

Cu o autonomie declarată de aproape 330 km, Mokka-e poate face faţă cu brio micilor escapade de weekend spre mare sau munte, dar se simte excelent în traficul urban unde are ca atuuri principale agilitate şi eficienţa energetică foarte bună.

După aproape 1.000 km pe care i-am parcurs la volanului lui Opel Mokka-e am aflat cu exactitate ce autonomie reală are, cât consumă în regim de mers extraurban, dar şi valorile reale dintr-un trafic urban aglomerat, cu temperaturi de sub 10 grade şi ploaie. De asemenea, pentru că fiecare maşină electrică are particularităţile ei când vine vorba despre încărcare, am vorbit şi despre opţiunile pe care le ai atunci când mergi la o priză. Vezi mai jos testul nostru video pentru toate detaliile.

VIDEO Opel Mokka-e

Fişă tehnică – Opel Mokka-e

Motor – electric, 136 CP, 260 Nm / Transmisie – cutie automată cu o singură treaptă, tracţiune faţă / Performanţe – 150 km/h v. max, 0-100 km/h în 9,0 secunde / Portbagaj – 310-1060 litri / Capacitate acumulatori litiu-ion – 50 kWh / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4151/1987/1534, ampatament – 2561 / Preţ de bază (euro cu TVA) – 33.835