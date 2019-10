Cu noul Opel Astra ne-am întâlnit deja, iar dacă doriţi să citiţi opinia noastră, trebuie să daţi o fugă la chioşcurile de ziare şi să căutaţi numărul 15 al revistei Adevărul Auto, dacă-l mai găsiţi. Aici spunem oarecum adio, nu unei generaţii ci mai degrabă unei filosofii, unei poveşti care poartă sigla Opel... şi din fericire, la noul Opel Astra am descoperit o nouă poveste, una care a început deja să se scrie.

Deşi cât de curând vor ajunge în showroom-uri noile versiuni Astra. Mai există stocuri la dealeri, iar achiziţionarea unui model actual poate reprezenta o bună afacere.

Estetic, deşi lansat în 2015, Astra este încă proaspătă din punct de vedere estetic. O linie curată care şi-a păstrat într-un mod interesant prospeţimea. Dacă nu mă credeţi, vă spun doar că la nivel exterior, facelift-ul nu aduce nimic nou, sau de dragul de a nu fi contrazis de vreun perfecţionist... mici retuşuri la nivel frontal şi dispariţia de pe hayon a indicelui care marchează motorizarea.

Dacă designerii Opel au considerat că nu este nevoie de o operaţie estetică, atunci putem spune că designul iniţial încă este proaspăt.

În ultimii ani, Opel a investit enorm în interioarele modelelor sale. Şi aici nu mă refer doar la materiale, asamblare... ci la ergonomie şi atenţia acordată detaliilor minore.

Spaţiu interior generos, la aproape 1.90 m înălţime, cu o poziţie corectă la volan am loc pe bancheta din spate. Un alt plus rar întâlnit la modele, indiferent de clasă... odată montat un scaun de copil cu ISOFIX, poţi cupla centura de siguranţă extrem de uşor. La multe modele catarama nu are loc de scaun pentru a fi cuplată.

O planşă de bord plăcută, atât din punct de vedere al materialelor cât şi a asamblării. Plăcută tactil Astra la interior, un sentiment pozitiv vis-a-vis de calitatea percepută. Apoi introducem în ecuaţie sistemul infotainment cu Apple CarPlay şi Android Auto. Un alt detaliu care te ”gâdilă” plăcut este faptul că poţi achiziţiona un suport de telefon de la Opel care se integrează perfect în consola centrală, şi are integrată şi port mini-usb pentru alimentarea şi conectarea telefonului. Plus volan încălzit... ceva ce trebuie să invidiaţi iarna.

Sub capotă un propulsor diesel. Nu ştiu dacă să ”înfierez” acest tip de propulsor sau să-i ridic statuie. Nu pot spune că am fost fan al motoarelor diesel, dar atuurile sale nu le pot neglija. Cert este un singur lucru, motorul de 1.6 litri care dezvoltă 136 CP între 3.500 şi 4.000 rpm şi 320 Nm între 2.000 şi 2.250 rpm este unul foarte curat. Respectă normele de poluare 6.2, cu 121 g CO2 pe km. Opel vorbeşte despre un consum mediu de 4,6 litri şi unul urban de 5,5 litri. Noi pe un traseu preponderent urban am ajuns la 5,8 litri, iar extra-urban pot fi atinse şi valori de sub 4 litri. Că tot vorbeam mai devreme despre o parte din atuurile motoarelor diesel.

Mi-a plăcut curba de cuplu la turaţii joase, faptul că ai resurse, nu te loveşti de un gol de putere pentru ca mai apoi să năvălească spre puntea faţă tot cuplu motor. Un ambreiaj plăcut calibrat, dozarea lui este intuitivă, îţi lasă o plăcută senzaţie de familiar.

Dacă iniţial, la primul contact cu Astra K găseam suspensia o idee cam tare pentru ceea ce ar trebui să ofere o compactă, acum o regăsesc mult mai agreabilă în viaţa de zi cu zi. Se prea poate ca în aceşti doi ani trecuţi de la debutul acestei generaţii, Opel să fi recalibrat puţin suspensia. Acelaşi lucru îl pot spune despre sensibilitatea senzorilor de perimetru. Iniţial aceştia urlau şi dacă în faţa maşinii se afla un pieton pe trecere la 2 metri, acum au fost temperaţi. Direcţia este precisă şi oferă suficient feedback, frânele nu mi-au ridicat vreun semn de întrebare.

Dacă doriţi un Opel Astra cu un propulsor diesel... poate mai găsiţi unul la dealeri, sunt şanse mari să vă aducă multe satisfacţii acest model.

Preţ - Opel Astra K 5 uşi 1.6 136CP Innovation S/S - de la 22,389 euro cu TVA inclus

Foto - Mihai Dăscălescu